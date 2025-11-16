Lo esencial:

  • Sondeos sitúan a la candidata oficialista Jeannette Jara en torno al 30 % y a un triple empate cercano al 20 % entre los aspirantes de derecha y ultraderecha José Antonio Kast, Johannes Kaiser y Evelyn Matthei.
  • Ocho candidatos compiten por llegar al Palacio de La Moneda y, si ninguno supera el 50 %, habrá segunda vuelta el 14 de diciembre.
  • En estas legislativas, Chile renueva los 155 escaños de la Cámara de Diputados y 25 del Senado.

A continuación, la información más relevante de la jornada de elecciones del 16 de noviembre en Chile:

