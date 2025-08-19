La reunión de Donald Trump con líderes europeos este lunes 18 de agosto se dio por terminada, informó la Casa Blanca. En una comparecencia previa ante la prensa, Trump prometió garantías de seguridad a Kiev, mientras que el mandatario ucraniano Volodímir Zelenski describió la reunión de "constructiva". El encuentro tuvo lugar tras la cumbre entre Trump y Vladimir Putin que terminó sin un acuerdo.

Lo esencial:

El jefe de Estado de Ucrania, Volodímir Zelenski y Donald Trump se reunieron en privado en la Casa Blanca y luego procedieron a una reunión con los líderes europeos para debatir sobre un posible fin de la invasión rusa.

Zelenski reiteró su interés de terminar la guerra de forma “rápida y segura”.

Donald Trump prometió garantías de seguridad para Kiev, mientras los aliados europeos impulsan un plan de seguridad que incluya términos similares a los del Artículo 5 de la OTAN.

Los líderes debatieron sobre vías para terminar la guerra después de la cumbre entre Trump y Vladimir Putin, en la que el presidente ruso insistió en resolver “las causas fundamentales”, en referencia a su oposición sobre decisiones políticas y militares que implican la soberanía de Ucrania.

Este minuto a minuto ha quedado cerrado A continuación, las principales noticias de la invasión rusa y los detalles del encuentro entre Zelenski, Trump y los aliados europeos sobre el futuro de Ucrania:

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más