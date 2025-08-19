La reunión de Donald Trump con líderes europeos este lunes 18 de agosto se dio por terminada, informó la Casa Blanca. En una comparecencia previa ante la prensa, Trump prometió garantías de seguridad a Kiev, mientras que el mandatario ucraniano Volodímir Zelenski describió la reunión de "constructiva". El encuentro tuvo lugar tras la cumbre entre Trump y Vladimir Putin que terminó sin un acuerdo.
Lo esencial:
- El jefe de Estado de Ucrania, Volodímir Zelenski y Donald Trump se reunieron en privado en la Casa Blanca y luego procedieron a una reunión con los líderes europeos para debatir sobre un posible fin de la invasión rusa.
- Zelenski reiteró su interés de terminar la guerra de forma “rápida y segura”.
- Donald Trump prometió garantías de seguridad para Kiev, mientras los aliados europeos impulsan un plan de seguridad que incluya términos similares a los del Artículo 5 de la OTAN.
- Los líderes debatieron sobre vías para terminar la guerra después de la cumbre entre Trump y Vladimir Putin, en la que el presidente ruso insistió en resolver “las causas fundamentales”, en referencia a su oposición sobre decisiones políticas y militares que implican la soberanía de Ucrania.
Este minuto a minuto ha quedado cerrado A continuación, las principales noticias de la invasión rusa y los detalles del encuentro entre Zelenski, Trump y los aliados europeos sobre el futuro de Ucrania:
