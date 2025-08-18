Dos candidatos conservadores competirán en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Bolivia. Sus nombres son Rodrigo Paz, un perfil sorpresa con el que ningún sondeo proyectaba tan buen resultado, y el expresidente Jorge 'Tuto' Quiroga que sí estaba entre los favoritos. Los resultados también sentencian lo que ha sido una debacle histórica para la izquierda boliviana, que dividida, perderá el poder luego de 20 años de victorias tras las siglas del Movimiento al Socialismo (MAS).

Lo esencial:

Rodrigo Paz y Jorge 'Tuto' Quiroga pasarán a segunda vuelta en las elecciones presidenciales .

. Samuel Doria Medina, favorito en las encuestas previas a la elección para ser ganador, sufrió un duro golpe electoral y quedó en tercer puesto .

. Doria Medina reconoció la derrota electoral y respaldó la candidatura de Rodrigo Paz de cara a la segunda vuelta.

de cara a la segunda vuelta. Las elecciones confirman el final de 20 años de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS) y la izquierda en Bolivia.

A continuación, la información más relevante de la jornada electoral en Bolivia:

