Este lunes 10 de noviembre, al menos ocho personas murieron en una explosión en un coche cerca del histórico Fuerte Rojo, en un distrito densamente poblado de la capital india, según informó un portavoz de la policía de la ciudad. Las autoridades abrieron una investigación, mientras el primer ministro del país, Narendra Modi, envió sus condolencias a las familias de las víctimas.

Fatídica detonación en India. Un coche explotó este 10 de noviembre cerca al histórico Fuerte Rojo en Nueva Delhi, la capital del país, lo que dejó al menos ocho personas muertas y 20 heridos.

Además, causó un incendio que dañó varios vehículos estacionados en las inmediaciones, informó la Policía de la ciudad.

"Ocho personas han fallecido en la explosión", confirmó Sanjay Tyagi, portavoz de la policía de la ciudad.

El Fuerte Rojo, antiguo palacio imperial, es una importante atracción turística de Nueva Delhi. Imágenes de medios locales mostraron vehículos dañados y un cordón policial en la zona.

Un testigo que vive cerca del emblemático sitio señaló a la cadena local ‘​​NDTV’ que escuchó un “sonido como de ventanas rotas” y luego vio llamas que envolvían varios vehículos.

Otros testigos describieron cuerpos mutilados y los restos de varios coches en una calle congestionada cerca de una estación de metro en el casco antiguo de la capital, mientras la Policía se desplegaba en la zona para asegurar el área y dispersar a la multitud.

"Un vehículo que circulaba lentamente se detuvo en un semáforo en rojo. Se produjo una explosión en ese vehículo, y debido a la explosión, los vehículos cercanos también resultaron dañados", declaró a los periodistas.

Las autoridades adelantan una pesquisa para tratar de establecer los motivos de lo ocurrido. "Estamos investigando las causas de la explosión", afirmó a la agencia de noticias AP Sanjay Tyagi, portavoz de la Policía local.

Bombay y Uttar Pradesh, bajo alerta máxima

Pese a que aún no han sido esclarecidas las causas de la explosión, la capital financiera de la India, Bombay, así como su estado más poblado, Uttar Pradesh, que limita con Nueva Delhi, se encuentran en alerta máxima tras la explosión, informaron medios locales.

“La situación está bajo vigilancia”, agregó el portavoz.

Al menos seis vehículos y tres mototaxis se incendiaron, informó posteriormente el subdirector de bomberos de Nueva Delhi, quien señaló que los equipos de bomberos habían extinguido las llamas.

El Fuerte Rojo, conocido localmente como Lal Qila, es una extensa edificación del siglo XVII, de la época mogol, que fusiona los estilos arquitectónicos persa e indio, y recibe visitantes turísticos durante todo el año.

El primer ministro se dirige a la nación desde las murallas del fuerte cada año el 15 de agosto, Día de la Independencia de la India.

Tras lo ocurrido, el premier del país, Narendra Modi, envió sus condolencias a las familias de las víctimas.

Con Reuters y AP

