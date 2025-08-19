Air Canada y el sindicato que representa a más de 10.000 auxiliares de vuelo alcanzaron un acuerdo provisional que pone fin a la huelga que paralizó vuelos y afectó a unos 500.000 pasajeros. Esto luego de rechazar la oferta inicial de la aerolínea, considerada insuficiente frente a las mejoras logradas por competidores en EE. UU.

El sindicato de auxiliares de vuelo de Air Canada anuncia que ha llegado a un acuerdo con la mayor aerolínea del país.

"La huelga ha finalizado. Tenemos un acuerdo provisional que les presentaremos", declaró el Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE, por sus siglas en inglés), en una publicación de Facebook.

La organización representa a 10.400 auxiliares de vuelo de Air Canada, que buscaban obtener beneficios que superaran los avances recientes conseguidos por aerolíneas estadounidenses como American Airlines (AAL.O.).

El sindicato consideró insuficiente la propuesta de la aerolínea, que había ofrecido un aumento del 38 % en la remuneración total de los auxiliares de vuelo durante cuatro años, con un aumento del 25 % durante el primer año.

Además, solicitó remuneración por tareas como el embarque de pasajeros, pues solo les paga por el tiempo que el avión está en movimiento.

El lunes, auxiliares de vuelo de la aerolínea Air Canada que participan de una huelga que ha afectado a unos 500.000 pasajeros votaron a favor de desafiar la orden de un tribunal laboral para que regresen a sus trabajos.

Los auxiliares de vuelo abandonaron sus labores el sábado en la media noche, insistiendo en que la aerolínea, que tiene 180 destinos nacionales y en el extranjero, no había cumplido sus demandas.

El domingo, la Junta de Relaciones Industriales de Canadá (CIRB, por su sigla en inglés), un tribunal regulatorio, había ordenado a los trabajadores de Air Canada "reanudar sus labores de inmediato y abstenerse de participar en actividades ilegales de huelga", de acuerdo con Air Canada.

La disposición legal fue invocada por la ministra federal de Trabajo, Patty Hajdu, para detener la huelga y forzar a las partes a un acuerdo vinculante.

Sin embargo, el sindicado dijo que no acataría la orden, lo que obligó a Air Canada a dar marcha atrás con sus planes de restaurar parcialmente su servicio aéreo el domingo por la noche.

El lunes, la presión sobre los trabajadores aumentó y el tribunal ordenó a los empleados de Air Canada "retomar sus labores" antes de las 12:00 locales (16:00 GMT), según la aerolínea.

Luego del plazo límite, Mark Hancock, presidente del Sindicato Público de Empleados Canadienses, le dijo a la prensa que la solución a la huelga "tiene que encontrarse en una mesa de ofertas" y que el sindicato no respetará la decisión del tribunal.

"Ninguno de nosotros quiere desafiar la ley", dijo Hancock, quien añadió que el sindicato no vacilará en su defensa de los intereses de las personas a las que se les pidió trabajar en tierra durante los retrasos sin "recibir un centavo".

Si Air Canada "piensa que los aviones van a volar esta tarde, están muy equivocados", resaltó.

El jueves pasado, Air Canada dio detalles del acuerdo que ofreció a los tripulantes de cabina, indicando que un auxiliar de vuelo de mayor rango podría recibir en promedio de salario unos 87.000 dólares canadienses (65.000 dólares) en 2027.

El sindicado, sin embargo, dijo que la oferta de Air Canada estaba "por debajo de la inflación" y "por debajo del valor del mercado".

Con AFP y Reuters

