VF7, Dubaii, Tropical Airplay y Luis Vázquez, menores que lideran la música de Puerto Rico

VF7 saltó a la fama en 2020 con tan solo 13 años.

Niños y famosos, la nueva generación de boricuas que pisa fuerte en la música.Ninguno ha cumplido la mayoría de edad, pero la música no se les resiste. Una generación de artistas adolescentes puertorriqueños se ha posicionado con éxito en un mundo de adultos gracias a buenas dosis de talento y a las plataformas digitales.

Unas plataformas, usadas mayormente por seguidores de su generación, en las que han alcanzado fama intérpretes femeninas del género urbano como VF7y Dubaii, de 15 y 17 años, respectivamente, y el salsero Luis Vázquez, de 15.

Estos artistas noveles fueron criados con móviles, herramienta que da mayor acceso a los artistas y ayuda a que sus proyectos puedan ser consumidos en cualquier parte del mundo, pese a la distancia física con sus seguidores.

Así es que el trabajo musical de Vázquez ha ayudado a popularizar la salsa de nuevo y acercarla a los más jóvenes, quienes suelen preferir el género urbano y se sienten distanciados de la generación dorada de la salsa.

Despertar la salsa

Con el estreno de su primer álbum, "Comienzo" (2021), y su reciente sencillo "Peligro", el joven salsero impulsó este género musical y coronó la lista Tropical Airplay en julio pasado, siendo el solista más joven en llegar a la cima desde que comenzó esta publicación en octubre de 1994.

Según dijo Vázquez a Efe, el arraigo que ha obtenido en su corta carrera se debe a que la salsa que ha trabajado es "más juvenil" y "distinta a todo lo que nos han enseñado nuestros maestros salseros".

"Venimos con fuerza, a darlo todo. También tengo en la mente que los jóvenes aprendan de la salsa, que la aprendan a bailar", destacó el joven, quien empezó en la música con 5 años en el género autóctono de la plena, formando parte del grupo Los Bravitos de la Plena.

Hizo, además, historia en las listas de Billboard cuando su canción "Tu Fan", una salsa con fusión urbana, le ganó su primer número uno en cualquier lista de la especializada revista.

"Son cosas que a los jóvenes les llama la atención", afirmó Vázquez sobre esa fusión de la salsa con lo urbano.

Por su parte, VF7 saltó a la fama en 2020 con tan solo 13 años y, ese mismo año, fue nombrada por la revista Billboard como una de las 17 artistas femeninas con mayor proyección.

Inspiración para los jóvenes

Desde entonces, esta artista ha despuntado en el género urbano ubicándose entre las artistas más solicitadas para colaborar con colegas de renombre como Rauw Alejandro, Lunay, Nio García, Jay Wheeler y Brytiago.

"Yo pienso que los jóvenes me ven como una inspiración, o al menos es lo que quiero transmitir", dijo a Efe Valeria Fernández, nombre de pila de esta artista, que coincidiendo con su cumpleaños lanzó el 24 de febrero pasado su segundo disco, "15".

"Ser tan joven en esta industria logrando cosas que no pensaba que podían suceder, me hace ver que los sueños se cumplen, trabajando duro y con disciplina", afirmó la joven, que estuvo nominada al Premio Lo Nuestro 2022.

Pese a su cargada agenda artística, VF7 aseguró que ha creado "un balance": "Me he comprometido mucho con mi carrera y mis estudios, pero siempre saco tiempo para mí, mi familia y amigos. Para mí es súper importante", sostuvo.

Igual que Dubaii, la mayor de este trío de intérpretes, quien indicó que, pese a que su objetivo es convertirse en artista profesional, tiene como plan a corto plazo ir a la universidad en Puerto Rico y "vivir una vida normal".

Un pilar del reguetón

Esta intérprete femenina va construyendo su camino al éxito en el género urbano de la mano de su padre, Gringo, uno de los pilares del reguetón, a quien describió como "el mejor maestro en la música".

"El ser una niña que está prácticamente empezando a cantar, sabía que no lo podía hacer sola, sino que necesitaba a alguien o una disquera para respaldarme. Y mi papá siempre será honesto conmigo y buscara lo mejor para mí", comentó a Efe.

Según explicó Valeria Gerena, nombre de la cantante, su aspiración para ser una artista viene desde que era pequeña teniendo a su padre como modelo a seguir y con la fijación en el baile, la actuación y el canto.

"Siempre quise dedicarme a hacer algo artístico y no tener un trabajo común", indicó Dubaii, quien promociona su más reciente sencillo "Only One", en inglés, idioma que quiere dominar para obtener mayor proyección internacional. (Jorge J. Muñiz Ortiz)