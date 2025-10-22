La vedete venezolana, Dioshaily Rosfer Canales Gil, más conocida como Diosa Canales protagonizó uno de los momentos más emotivos de La Casa de Alofoke 2 al romper en llanto mientras hablaba sobre la crisis que atraviesa Venezuela.

Durante una conversación con los conductores del programa, la artista expresó su tristeza por lo que describió como el sufrimiento constante del pueblo venezolano, afectado, según dijo, por años de represión y control militar.

Canales sostuvo que su país vive una etapa de destrucción y desesperanza que ha golpeado duramente a las familias y ha obligado a muchos a emigrar en busca de mejores condiciones.

Ante la pregunta de si visualizaba a Nicolás Maduro preso o muerto, la actriz respondió con firmeza: "Lo veo muerto, y a Diosdado Cabello vivo".

Explicó que su respuesta no proviene del odio, sino del cansancio y la frustración de ver, según sus palabras, a un pueblo sin fuerza para liberarse.

Canales agregó que “la única forma en que el pueblo sea libre es si Estados Unidos hace algo”, en alusión a una posible intervención internacional para poner fin al actual régimen.

Realidad venezolana

Venezuela atraviesa un clima de tensión política tras las elecciones presidenciales de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró ganador a Nicolás Maduro con el 51,20 % de los votos frente al opositor Edmundo González Urrutia, quien obtuvo un 44,2 %.

El resultado fue cuestionado por líderes internacionales y varios gobiernos de América, que exigieron transparencia en el proceso y respeto a la voluntad popular.

Actualmente, Nicolás Maduro continúa en el poder, manteniendo control sobre las instituciones clave y las fuerzas armadas, mientras enfrenta cuestionamientos sobre la legitimidad de su mandato y críticas por la situación política y social del país.

Venezuela sigue lidiando con crisis económica, escasez de productos básicos y migración masiva, mientras la oposición permanece activa, liderada por María Corina Machado, reciente ganadora del Nobel de la Paz 2025.

