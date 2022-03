Lo que importa RD en barriles de petróleo

Vista general de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa), en Haina (República Dominicana). EFE/Orlando Barría/Archivo

Fuente de energía y combustibles. El petróleo y sus derivados permiten la movilidad de República Dominicana, para lo cual se importaron 57.1 millones de barriles de petróleo y sus derivados durante los primeros nueve meses del 2021.

Estos barriles, se alzaron con un costo promedio de 50.83 dólares, lo que apunta a un valor total de US$ 2,904,477,949 por importación de petróleo y sus derivados, es decir, más de RD$ 162,650 millones cuando se calcula a una tasa de RD$ 56 por dólar.

Valor total en dólares 2021 Precio promedio por barril en dólar 2021 Volumen en barriles 2021 2,904,477,949 50.83 57,140,473

Fuente: Banco Central, correspondiente a enero-septiembre 2021.

Ese monto no incluye el gasto en materia de subsidio que hace el Gobierno, el cual ascendió a US$ 15,000 millones durante el 2021, para no traspasar el valor real del barril del petróleo al precio final de los combustibles.

En la categoría de "petróleo y derivados", el país importa nueve tipos. El GLP, que se utiliza para la cocina es el combustible de más impacto en la República Dominicana, pues representa el segundo de mayor volumen y el segundo de mayor valor. Además, el GLP tiene un subsidio especial y directo por parte del Gobierno, conocido Bono Gas, cuyo valor individual aumentó en esta gestión gubernamental, de RD$ 228 y RD$ 470, lo que permitirá comprar no solo un galón, sino tres.

Petróleo y derivado Valor en dólares Precio promedio en dólar Volumen en barriles Gasolina 621,943,497 82.75 7,515,605 GLP 608,498,546 44.99 14,843,926 Petróleo Crudo 459,289,389 66.02 6,956,382 Gasoil 438,730,065 77.64 5,651,166 Gas Natural 340,585,215 20.44 16,665,265 Fuel-Oil 223,150,763 61.01 3,657,345 Otros 141,040,206.8 150.50 937,161 Avtur 70,797,441 77.78 910,181 Gasolina de aviación 442,825 128.67 3,442

Fuente: Banco Central, correspondiente a enero-septiembre 2021.

Los valores que ofrece el Banco Central permiten entender la dependencia del costo del barril por el nivel de importación, pues por un dólar que aumente el petróleo en el mercado internacional, se gastan por diferencia millones de dólares, para suplir la demanda nacional.

A manera de ejemplo, si en septiembre del 2021 el volumen de petróleo y derivados importado fue 7,428,486 barriles a un costo de US$ 59 dólares promedio, el valor total apunta a US$ 438,280,674. Pero esa misma cantidad, a un precio promedio de US$ 60 dólares de barril, valen US$ 445,409,160, es decir, una diferencia US$7,128,486, por el dólar de más en el promedio calculado. Esta diferencia equivale a RD$399,195,216.

Esta semana del 12 al 18 de marzo el Gobierno destinó un subsidio de RD$ 1,354 millones para lograr congelar los combustibles de mayor demanda -gasolinas, gasoil, GLP y Gas Natural-. Desde el Ministerio de Industria y Comercio se informó este viernes que sin estos subsidios inyectados, el costo del GLP habrían aumentado RD$ 30, las gasolinas entre RD$ 49 y RD$ 58 y el gasoil regular unos RD$ 94.

Sin embargo, los combustibles de menor consumo registraron aumentos de hasta RD$ 47 el galón. De esta forma, el kerosene aumentó RD$ 47, para despacharse a RD$ 285; el Avtur aumentó RD$ 40, para llegar a 250 el galón, el fuel oil subió RD$ 27 para un costo de RD$ 192 y el fuel oil 1%, se despacha entonces a RD$ 212, para un aumento de 25.

Estos precios inauguran el plan de subsidio para los combustibles anunciado por el presidente Luis Abinader esta semana, en la que se comprometió con mantener los precios internos sin variación, siempre y cuando el precio del West Texas Index (WTI) se encuentre entre US$ 85 por barril y US$ 115.

"Cualquier movimiento de precios por encima de US$ 115 dólares por barril será traspasado a los precios internos, sin la inclusión del impuesto ad-valorem en el cálculo de los mismos", dijo el mandatario el pasado lunes, junto con otras medidas para frenar los efectos de la inflación en los bolsillos de la gente