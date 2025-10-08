La Bolsa de Nueva York volvió a cerrar al alza y en niveles récord este miércoles, a pesar de la parálisis presupuestaria en Estados Unidos y la ausencia de indicadores económicos.

Los índices Nasdaq (+1,12% a 23.043,38 puntos) y S&P 500 (+0,58% a 6.753,72 dólares) alcanzaron sendos récords. El Dow Jones en tanto, permaneció estable (0,00%).

El oro alcanzó los 4.000 dólares por onza por primera vez este miércoles, ya que los inversores recurrieron al metal refugio por preocupaciones sobre el cierre del gobierno de Estados Unidos, la crisis política de Francia y otras incertidumbres económicas globales.

"Estamos en un mercado alcista" y en este contexto, "las sorpresas conducen a progresos, no a retrocesos", comentó Adam Sarhan, analista de 50 Park Investments, a la AFP.

Debido al cierre del gobierno federal de Estados Unidos desde hace una semana, "no hemos recibido el informe de empleo de septiembre, y es posible que no recibamos los informes sobre la inflación" previstos para la próxima semana, destacó Sarhan.

Algo que podría "sumir a la Reserva Federal (Fed) en la oscuridad antes de su próxima reunión", dijo el analista. Pero "por el momento, al mercado no le importa", aseguró.

Se esperan dos nuevos recortes de tasas de interés por parte de la Fed de recortar en los próximos meses. Mientras tanto, los actores del mercado tienen la mirada puesta en "los resultados empresariales, que, afortunadamente, no se ven afectados por el 'shutdown'", destacó Sarhan.

Las políticas de relajación monetaria son generalmente bien recibidas por Wall Street porque dan un impulso a la economía y pueden contribuir a mayores beneficios para las empresas.