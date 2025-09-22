Wall Street abrió este lunes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajaba un 0,53%, lo que rompe así la racha de subidas de la semana pasada.

Quince minutos después del toque de campana: el S&P 500 bajaba un 0,18 % y el Nasdaq, un 0,10 %.

El pasado viernes, Wall Street cerró una semana de ganancias y récords en sus principales índices, impulsados por la esperada rebaja de los tipos de interés en Estados Unidos, la primera en casi un año, y por las nuevas noticias halagüeñas para el sector tecnológico.

Entre las empresas que cotizan en el Dow 30, esta mañana reinaba el rojo y destacaban las caídas de Salesforce (1,26%) y JPMorgan (1,09 %), así como las subidas de Apple (2,05 %) y Walmart (0,73%).

Por otra parte, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajaba esta mañana a los 62,25 dólares el barril.