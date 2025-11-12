Los principales índices bursátiles cerraron con resultados mixtos el miércoles; el Dow Jones Industrial Average alcanzó un nuevo máximo histórico gracias al optimismo de que el cierre del gobierno estadounidense, que ya dura 43 días, pronto llegará a su fin.

El Dow Jones subió un 0,68% y su nuevo récord lo marca un cierre con 48.254,82 puntos. El índice ampliado S&P 500 terminó casi sin cambios (+0,06%) y el Nasdaq, en tanto, perdió un 0,26%.

El Senado aprobó el lunes por la noche una ley para financiar al gobierno hasta el 30 de enero y poner fin al cierre. Tras el feriado federal del Día de los Veteranos ayer, la Cámara de Representantes tiene previsto votarla hoy por la tarde. De aprobarse, se enviará al presidente Donald Trump para su firma.

El mercado de bonos reabrió tras haber permanecido cerrado ayer por el Día de los Veteranos, y la rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años cayó al 4,07% desde el 4,11% del cierre del lunes.

El bitcoin cotizaba a 101.600 dólares, por debajo del máximo del día de más de 105.000 dólares. El índice del dólar estadounidense, que mide el rendimiento del dólar frente a una cesta de divisas extranjeras, se mantuvo prácticamente sin cambios en 99,48. Los futuros del oro subieron un 2,2%, hasta rondar los 4.200 dólares la onza. Los futuros del crudo WTI, la referencia del petróleo estadounidense, cayeron más de un 4%, hasta los 58,40 dólares por barril.

En noticias corporativas, las acciones de Advanced Micro Devices ( AMD ), que cayeron casi un 3% el martes cuando el fabricante de chips celebró su primer evento del día del analista , se dispararon más de un 8% para liderar el S&P 500 después de que la empresa emitiera objetivos de crecimiento a largo plazo optimistas.

Las acciones de Goldman Sachs ( GS ), JPMorgan Chase ( JPM ) y American Express ( AXP ), componentes del Dow Jones, subieron un 3%, un 1,3% y un 1,2%, respectivamente, alcanzando las tres máximos históricos. Las acciones de UnitedHealth Group ( UNH ) subieron casi un 4%, liderando el índice de referencia.

Las acciones de Nvidia ( NVDA ), que ayer fueron las de peor desempeño en el Dow con una caída del 3% tras la noticia de que SoftBank de Japón había vendido todas las acciones que poseía en el gigante de los chips de IA , borraron las ganancias anteriores y bajaron un 0,5% en las últimas operaciones.

Las acciones de la empresa de tecnología de publicidad móvil AppLovin ( APP ), que ayer registraron el mayor descenso diario en el S&P 500 con una caída de casi el 9%, cayeron un 1% más, mientras que las de la empresa de computación en la nube CoreWeave ( CRWV ) cayeron casi un 3% después de desplomarse un 16% el martes.

Tras la publicación de resultados, las acciones del fabricante suizo de zapatillas On Holding ( ONON ) se dispararon un 18%, mientras que las del emisor de la stablecoin USDC, Circle Internet Group ( CRCL ), cayeron un 11%. Las acciones de Cisco Systems ( CSCO ), que presenta sus resultados tras el cierre de la sesión de hoy, subieron casi un 3%.

