Wall Street cerró este miércoles en terreno mixto una sesión marcada por la tecnológica Oracle, que concluyó con una subida del 36 %, la mejor jornada de su historia desde 1992.

Al toque de campana, el Dow Jones de Industriales perdió un 0,48 %, el S&P 500 subió un 0,30 % y el Nasdaq avanzó un 0,03 %.

Oracle, que sumó hoy 244.000 millones de dólares a su valor bursátil, cerró una jornada histórica después de que en la víspera presentara unos resultados impresionantes en los que su cartera de pedidos para proyectos de inteligencia artificial (IA) crecieran un 359 % a nivel interanual.

Tanto es así que el cofundador de la compañía, Larry Ellison, vio cómo su fortuna se disparaba hasta los 393.000 millones de dólares, convirtiéndolo en el hombre más rico del mundo, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg y superando así a Elon Musk (385.000 millones).

Por otra parte, hoy también se produjo una inesperada caída del 0,1 % en el índice de precios al productor (IPP) de agosto con respecto al mes anterior, según reportó la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU.

Esto supone la primera disminución en términos de inflación mayorista en EE.UU. en cuatro meses, un nuevo acicate para que la Reserva Federal (Fed) apueste por una reducción de tipos en su próxima reunión de política monetaria.

Los operadores otorgan actualmente un 92,1 % de probabilidades a que la Fed recorte los tipos en al menos un cuarto de punto en su reunión de política monetaria la próxima semana, de acuerdo con la herramienta CME Fedwatch.

Con gran expectación, los inversores esperan ahora la publicación del índice de precios al consumidor (IPC), prevista para mañana, que podría ser crucial para la decisión de la Fed.

En el plano corporativo, entre las 30 cotizadas del Dow, destacaron las subidas de Nvidia (3,85 %), Chevron (1,9 %), Cisco (1,17 %) y Caterpillar (1,15 %), con caídas principalmente para Salesforce (-3,76 %), Amazon (-3,32 %) y Apple (-3,23 %), pues esta última presentó ayer sus modelos de iPhone 17 que sorprendieron poco al sector.