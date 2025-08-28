La bolsa de Nueva York alcanzó un doble récord este jueves, impulsada por la revisión al alza del Producto Interno Bruto de Estados Unidos en el segundo trimestre y luego de la publicación de resultados del gigante de los semiconductores Nvidia.

Los índices S&P 500 (+0,32%%) y Dow Jones (+0,16%) batieron récords al cierre, para conseguir respectivamente 6.501,86 puntos y 45.636,90 puntos. El Nasdaq, de importante composición tecnológica, ganó 0,53%, hasta 21.705,16 puntos.

Estados Unidos registró un crecimiento de su PIB a una tasa anualizada del 3,3% en el segundo trimestre, según una estimación oficial actualizada el jueves, superior a la calculada previamente y a las expectativas del mercado.

La estimación inicial del PIB para el período, publicada a finales de julio, era de 3%.

Mientras tanto, los mercados siguen impulsados por la perspectiva de que en su reunión de septiembre la Reserva Federal proceda a un recorte de sus tasas de interés, lo que podría estimular la actividad económica en la mayor economía del mundo.