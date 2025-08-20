La Bolsa de Nueva York cerró este miércoles en terreno mixto marcada por las caídas del S&P 500 por cuarto día consecutivo y del Nasdaq, lastrado por las tecnológicas.

Al final de la jornada, el selectivo S&P 500 bajó un 0,24 %, hasta 6.395 unidades; el Dow Jones avanzó 0,24 %, hasta situarse en 44.938 puntos, y el tecnológico Nasdaq, en su segundo día consecutivo de pérdidas, retrocedió 0,67 %, hasta 21.172 enteros.

Al cerrar el parqué neoyorquino, Nvidia terminó con una ligera baja, mientras que Advanced Micro Devices, Broadcom y Palantir perdieron alrededor del 1 % cada una, así como Intel se precipitó un 7 %.

La Administración de Donald Trump anunció ayer que planea hacerse con un 10 % de las participaciones de Intel, en una operación que podría materializarse total o parcialmente en base a las subvenciones por la Ley de Chips (2022) que ya ha recibido el fabricante de semiconductores.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Además, este martes también se conoció que el conglomerado japonés Softbank invertirá 2.000 millones de dólares en Intel, ya que la compañía de chips está en crisis y recortando gastos.

Mientras que las empresas tecnológicas de gran capitalización Apple, Amazon , Alphabet y Meta Platforms no escaparon tampoco a las pérdidas hoy.

Por su parte, la cadena minorista Target terminó el día con sus acciones cayendo un 6 % y anunciando que a partir del 1 de septiembre Michael Fiddelke, hasta ahora director de Operaciones, asumirá el cargo como nuevo director ejecutivo.

Entre las mayores cotizadas del Dow, las mayores ganancias fueron para Travelers Companies (2,05 %), Walmart (1,26 %) y Caterpilar (1,08 %), mientras que las pérdidas las encabezaron las mencionadas Apple (-1,97 %) y Amazon (-3,19 %), así como Home Depot (-1,84 %) y UnitedHealth (1,45 %).

En otro orden de cosas, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró con una subida del 1,25 %, hasta los 63,13 dólares el barril, impulsado por una caída semanal en los inventarios de crudo estadounidense.