Wall Street abrió este martes en terreno mixto, con las miradas de los inversores puestas en la reunión de la Reserva Federal del miércoles, en la que se da por descontada una rebaja de los tipos de interés, y la resolución del caso TikTok, la app víctima de las tensiones entre China y EE.UU.

Diez minutos después de la apertura de la bolsa, el Dow Jones de Industriales, principal indicador, perdía un 0,05 %; el selectivo S&P 500 ganaba un 0,04 % y el Nasdaq subía un imperceptible 0,01 %. Las variaciones eran tan leves que los tres índices viraban entre el color rojo y el verde.

La Reserva Federal toma mañana una muy esperada decisión sobre la rebaja de tipos de interés, que podría ser de hasta 50 puntos básicos, una demanda exigida sin muchos miramientos por el presidente Donald Trump, aunque el presidente de la Fed se ha tomado su tiempo y ha dejado claro que la decisión no responde en absoluto a presiones políticas sino a criterios económicos.

En cuanto a la controversia sobre TikTok, el secretario del Tesoro, Scot Bessent, dijo hoy sentirse optimista sobre un acuerdo con China, y dijo que las conversaciones previas con ellos "han ido siendo cada vez más productivas. Siento que el acuerdo con China es ahora posible", dijo en el programa Squawk Box de la cadena CNBC.

La misma cadena asegura hoy que ese acuerdo va a incluir a un importante inversor estadounidense, Oracle, que podrá conservar su negocio en la nube con TikTok; en este momento, las acciones de Oracle suben un 4,7 %.

Entre las empresas que cotizan en el Dow 30, destacan las subidas de Apple (1,35 %) y Chevron (0,93 %), así como los descensos de Salesforce (-1,73 %), UnitedHealth (-1,6 %).

Por otra parte, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subía esta mañana un 1, 31 %, hasta situarse en 64,13 dólares el barril.