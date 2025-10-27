Wall Street abrió este lunes en verde y el Dow Jones de Industriales subía un 0,45 % tras el acuerdo comercial "preliminar" alcanzado entre Estados Unidos y China este fin de semana.

Diez minutos después del toque de campana, el selectivo S&P 500 subía un 0,87 % y el tecnológico Nasdaq avanzaba un 1,43 %.

Las delegaciones de EE.UU. y China han alcanzado este domingo un "acuerdo preliminar" tras dos días de negociaciones comerciales en Kuala Lumpur, lo que allana el camino para el encuentro entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, después de una escalada de las tensiones bilaterales.

En una comparecencia al término de las conversaciones, el representante de Comercio Internacional de China, Li Chenggang, apuntó que el diálogo con EE.UU. trató, entre otros temas, los controles a las exportaciones, la posible prórroga de la suspensión recíproca de aranceles y los gravámenes relacionados con el fentanilo, así como la cooperación antidrogas en torno a ese compuesto.

Por su parte, el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, afirmó este fin de semana que las conversaciones con el país asiático fueron "muy bien", lo que redujo los temores de los inversores a la imposición de nuevos aranceles, según el analista Tom Essaye.

En el plano corporativo, las empresas que más se benefician en la bolsa de este "acuerdo preliminar" son las fabricantes de semiconductores, como Nvidia, que sube un 2,4 %; Broadcom, que avanza un 1,86 %, o AMD, que gana un 0,78 %.

Más allá de la tensión comercial entre China y EE.UU., el foco de los inversores también está puesto esta semana en la reunión de la Reserva Federal (Fed) que se celebrará este miércoles.

Según la herramienta FedWatch de CME Group, los operadores creen que hay un 96,7 % de probabilidades de que el banco central lleve a cabo otro recorte de tipos y los sitúe en una horquilla de entre el 3,75 % y el 4 %.

La esperanza por una nueva bajada de tipos se incrementó el viernes tras darse a conocer que el Índice de Precios de Consumo (IPC) de EE.UU. subió un 3 % interanual en septiembre.

En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subía este lunes por la mañana un 0,08 %, hasta 61,55 dólares el barril, con los operadores pendientes de las negociaciones entre EE.UU. y China.