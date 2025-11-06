Wall Street abrió este jueves en rojo, mientras los inversores tienen el ojo puesto en la inteligencia artificial (IA) y la política arancelaria del presidente de EE.UU., Donald Trump, que revisa ahora el Tribunal Supremo.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajaba un 0,14 %; el selectivo S&P 500 perdía un 0,12 % y el tecnológico Nasdaq retrocedía un 0,25 %.

Hoy, el foco de los inversores está puesto en las empresas tecnológicas enfocadas en IA, como Nvidia, que subía un 0,49 %, o Qualcomm, que bajaba un 1,6 % pese a publicar unos sólidos resultados trimestrales.

Shirl Penney, director ejecutivo de la firma Dynasty Financial Partners, dijo a CNBC que "estamos en una fase muy temprana del superciclo de la IA", en el que se seguirá realizando "un importante gasto de capital, no solo por parte de las 'Siete Magníficas' sino también de grandes empresas financieras como Schwab o JPMorgan".

Por otro lado, los analistas esperan que el Tribunal Supremo de EEUU falle en contra de la política arancelaria del Gobierno de Trump, pues ayer sus magistrados plantearon dudas sobre su legalidad.

En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) bajaba un 0,62 %, hasta 59,23 dólares el barril, mientras se reduce el temor de los operadores a un exceso de oferta de crudo.