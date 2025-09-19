Más de 15 sectores en Azua se encuentran sin servicio de energía eléctrica, debido a una avería en uno de los circuitos de distribución de la subestación eléctrica de la provincia, a causa de las fuertes lluvias ocurridas en la zona.
Edesur dijo que debido a esta falla están sin servicio: Centro de Pueblo Azua de Compostela, La Frontera, Pueblo Abajo, Paraíso, Los Mangos, El Prado, Los Cartones, Sávica, Mejoramiento Social y Alto Las Flores.
También, están afectados: La Colonia Española, Quisqueya, Las Charcas, Estebania, Hatillo, entre otros sectores de la provincia.
Edesur dijo que su equipo técnico está trabajando en la solución de la avería.
Compartir esta nota