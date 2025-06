Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, se reunió con una delegación ejecutiva del CITI Bank, encabezada por Carolina Juan, encargada de Banca Corporativa para Latinoamérica, en la que ofreció una perspectiva sobre el discurrir económico y de inversión extranjera en la República Dominicana, constituyéndose así en un foco atractivo para capitales externos.

El gobernador destacó que “la economía dominicana generó divisas por unos US$ 43,800 millones durante el 2024, y se proyecta que en 2025 generaría divisas en torno a US$ 45,900 millones. De hecho, entre enero y abril de 2025, las remesas recibidas alcanzaron una cifra de US$ 3,917.4 millones, aumentando 12.1 % en comparación con el mismo período del año anterior”.

Asimismo, también en el ámbito de generación de divisas, Valdez Albizu señaló que “los ingresos por turismo en 2024 fueron de US$ 10,972.4 millones, como resultado de la llegada de 11.2 millones de visitantes. Con respecto a las zonas francas, sus exportaciones alcanzaron los US$ 8,425.9 millones, destacándose las de equipos médicos y quirúrgicos, y manufacturas de tabaco”.

Valdez Albizu indicó que “el clima de estabilidad existente es idóneo para la inversión en el país, reflejándose también en que la actividad de intermediación financiera experimentó un notable incremento interanual acumulado de 9.6 % en enero-abril de 2025, incidiendo en este resultado la expansión de 10.8 % del crédito otorgado al sector privado en moneda nacional y extranjera, equivalente a RD$ 228 mil millones adicionales con respecto a abril del año 2024”.

Por su parte, la señora Carolina Juan expresó que, dados los excelentes indicadores económicos y clima de estabilidad e inversión existentes en la República Dominicana, el CITI Bank planea organizar reuniones de trabajo entre inversionistas internacionales y autoridades de RD a fin de canalizar recursos de inversión en diferentes sectores.

Valdez Albizu agregó que “la banca múltiple al cierre de abril de 2025 alcanzó una rentabilidad sobre el activo (ROA) de 2.8 %, en tanto que la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) fue de 24.9 %, garantizando una generación de capital suficiente para lograr una solvencia regulatoria de 16.0 %, a febrero de 2025, superior al 10 % mínimo requerido por la Ley Monetaria y Financiera”.

Durante el encuentro celebrado en la sede del BCRD, la señora Carolina Juan estuvo acompañada de las ejecutivas del CITI Bank Rocío Velarde y María Guerra.

Junto al gobernador estuvieron presentes el gerente, Ervin Novas Bello; el subgerente de Políticas Monetaria, Cambiaria y Financiera, Joel Tejeda; el asesor económico de la Gobernación, Julio Andújar; y el subgerente de Programación Monetaria y Estudios Económicos, Joel González.

