En la puerta de un restaurante de un hotel en Punta Cana, Yoyner hacia la fila para entrar y disfrutar de la gastronomía del lugar. “No puede acceder aquí de esa manera” le dice el anfitrión notando sus pantalones cortos que hacen posible una mejor movilidad y seguridad al caminar, pero como si dejara de un lado las dos prótesis en la que se sostiene el joven desde hace 16 años.

¿Qué pasa si me quito las prótesis y entro sin ellas? Recuerda Yoyner que le respondió, pero el anfitrión no supo que contestar.

Yoyner Pérez, no ha visto su discapacidad como un impedimento para hacer turismo, sobre todo el de aventura y senderismo, llegando a subir el Pico Duarte, la montaña más alta del Caribe. Sin embargo, reflexiona y afirma que el turismo para todos, más que inclusivo, aún excluye.

1 de 2 | Yoyner Pérez en el Pico Duarte 2 de 2 | Yoyner Pérez en el Pico Duarte

“Todavía no. Nos falta mucho. Por más que se invierta aún no hay un turismo inclusivo”. Yoyner considera que no se trata solo de adecuar las infraestructuras en los diferentes destinos y hoteles para hacerlos más accesibles, sino también de concientizar a los colaboradores, porque en muchos casos no saben cómo brindar un servicio, o simplemente tratar a una persona con algún tipo de discapacidad.

Aunque puso como ejemplo un hotel, recordó que en los aeropuertos dominicanos también hay mucho por hacer. El joven de 33 años debe siempre explicar su situación, quitarse las prótesis y ser revisado “como el que carga los kilos de Quirino”, asegura.

Dice que entiende perfectamente las reglas de seguridad y prevención en los aeropuertos, pero que le llama la atención que las máquinas para detectar alguna irregularidad en su caso nunca funcionan y que solo le pasa en los aeropuertos del país. En las terminales internacionales nunca le han obligado a quitarse las prótesis.

Un turismo para todos

Para el 2023, el 16% de la población mundial, es decir, 1,300 millones de personas sufrían al algún tipo de discapacidad, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En este segmento ha crecido en el interés de hacer turismo, lo que resalta en una mayor demanda de viajes accesibles.

De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas (ONU Turismo), el turismo inclusivo o accesible, es un tipo de turismo que implica “un proceso de colaboración entre los interesados para permitir a las personas con necesidades especiales de acceso (en distintas dimensiones, entre ellas las de movilidad, visión, audición y cognición) funcionar independientemente, con igualdad y dignidad, gracias a una oferta de productos, servicios y entornos de turismo diseñados de manera universal”.

Sostiene que el acceso a las infraestructuras, productos y servicios turísticos para todas las personas, debe estar en el centro de cualquier política de turismo responsable y sostenible.

¿Qué destaca una creciente demanda de viajes accesibles? Que los viajeros con discapacidad suele hacerlo acompañados por dos o tres personas y que en los próximos cinco años, uno de cada seis personas tendrá la edad de 60 años o más. En el país, el 34.6% de los turistas que llegaron en el primer cuatrimestre de 2025 tenían edades sobre los 50 años o más, para un total de 1,062,884 viajeros.

También, que dentro la Unión Europea, más del 70% de los 80 millones de personas con discapacidad, tienen medios económicos para viajar y disfrutar del turismo. En Asia y el Pacífico, el mercado potencial alcanza los 690 millones de personas y que en América Latina y el Caribe, esta cifra asciende a 85 millones.

Según ONU Turismo, se han producido nuevas directrices sobre el turismo accesible, junto a socios y expertos, que muestran cómo los destinos y las empresas que abracen la innovación y la inversión pueden fomentar también la accesibilidad, en toda su cadena de valor.

Un vacío estadístico

A República Dominicana llegaron 3, 069,766 pasajeros no residentes durante el primer cuatrimestre del 2025. De estos no se conoce el número de visitantes que arribaron con algún tipo de discapacidad, ¿la razón? No hay un levantamiento oficial.

Tampoco se saben cuántos dominicanos o residentes en el país viven con alguna discapacidad en la actualidad. Hasta el momento las únicas cifras oficiales tienen años sin actualizarse, censo 2010, encuesta EnHogar 2013 de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), de donde se apoya también el Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis).

La estimación al 2010, es que el 12.41% de la población total del país vive con algún tipo de discapacidad, para un total de 1, 160,847 personas. Mientras que en EnHogar 2013 dice que el 7% de los dominicanos tienes discapacidad, es decir, 708,469.

“Estamos trabajando para contar con datos más actualizados y específicos como son los datos del Censo del 2020, y sabemos que la cantidad de personas con discapacidad sigue creciendo, en parte por el incremento de accidentes de tránsito”, explicó Alma Santa Ferrera, del Departamento de Accesibilidad de Conadis.

Sin embargo, un estudio de 2020 de Conadis "Consecuencias sociales y económicas de la exclusión laboral de la población con discapacidad", establece estimaciones sobre este segmento. 416,538 personas dominicanas de diez años y más tienen algún tipo de discapacidad y están afiliadas algún tipo de ARS. De esta cifra las personas que tienen 60 años o más, suman 200,420.

Sobre la falta de datos sobre los turistas que llegan al país con algún tipo de discapacidad, la viceministra técnica del Ministerio Turismo, Jacqueline Mora, dijo que se trata de un tema delicado, porque preguntarle eso a una persona podría ser “discriminación”.

Explicó que hace dos años se intentó, pero que podrían comenzar una vez más a levantar los datos. “Hace dos años lo intentamos y los TTOO (touroperadores) se regaron”, expresó

Por el Aeropuerto Internacional Las Américas arribaron entre enero y abril de 2025 unos 784,255 pasajeros, pero no es posible saber si de esos alguno tenía una discapacidad.

En tanto, por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana llegaron 1,991,204 pasajeros y el promedio de servicio de movilidad reducida otorgado en el 2024 fue de 7,154. Sin embargo, a la fecha, no cuentan con data de nacionalidad y/o tipo de discapacidad registrada.

“Es difícil lograr una data real, pues lamentablemente hay una mala práctica de uso de sillas de ruedas para evitar filas”, asegura el director de Comunicación Corporativa de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), Luis José López Mena.

Explicó que esta mala práctica hace que los números no representen la realidad de personas con discapacidad motora, por ejemplo.

Solo por la aerolínea, específicamente en el Aeropuerto Las Américas, por Jet Blue se solicitaron 7,000 sillas de ruedas en 2024, unas 1,868 desde Delta y 1,832 por American.

Aunque no hay especificaciones sobre los pasajeros con discapacidad, Aerodom sostiene que cuentan con algunas facilidades para esos casos como: rutas podotáctiles para personas con discapacidad visual, rampas y baños adaptados, sillas de ruedas adaptadas para abordaje en la aeronave de personas sin movilidad. También, tecnología asistiva y están trabajando para designar áreas para perros guías y zonas tranquilas para personas con autismo.

En cuanto al Aeropuerto de Punta Cana, la información es que los handlers ofrecen el servicio de movilidad reducida a pasajeros que solicitan el servicio con antelación, así como aquellos que lo requieren de último minuto.

"El personal de movilidad reducida está distribuido entre terminales y entre las zonas de salida y entrada al país. Para el proceso de embarque, estos pasajeros son los primeros en embarcar la aeronave", explicó la empresa

Este aeropuerto cuenta con: sillas de ruedas, ambulift (elevador médico), aviramp (rampa de embarque/desembarque que se acopla a las aeronaves), jetbridge (puente de acceso), así como rampas, baños adaptados y bancos isquiáticos.

Tampoco existe una cifra exacta del número de colaboradores en el sector hotelero con alguna discapacidad. Lo que sí se sabe, de acuerdo con Conadis, es que cada vez más empresas están integrando personal con discapacidad, respondiendo al mandato de la Ley 05-13, que establece una cuota de inclusión laboral de 2% para el sector privado y 5% para el público.

“Desde Conadis estamos trabajando en un plan nacional para asegurar el cumplimiento de esta ley, y confiamos en que esto abrirá más oportunidades de empleo digno para las personas con discapacidad, no solo en turismo sino en todos los sectores productivos del país”, aseguró Ferrera.

La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), asegura que está actualmente trabajando para poder identificar cuantas personas con algún tipo de discapacidad laboran en el sector turístico. Dijo que algunos hoteles del país tienen iniciativa de promover la inclusión laboral de personas con discapacidad, como: Homewoods by Hilton, Live Aqua, Catalonia, Hard Rock y Royalton.

Asimismo, dijo que promueven el turismo inclusivo a través de proyectos especiales enfocados a fomentar una cultura organizacional inclusiva en el sector hotelero y de restaurantes, trabajando con mujeres en situación de vulnerabilidad y con personas con cierto grado de discapacidad, a través de alianzas especiales con Centro de Desarrollo Integral para la Mujer Iniciativa (Cedi-Mujer) y el Infotep en caso de mujeres y con el Voluntariado de Banreservas y Futurum Educandi en el caso de personas con discapacidad.

Ambos proyectos están enfocados en la capacitación con enfoque especial en el área de hospitalidad, para luego promover su inserción laboral en hoteles y restaurantes.

¿Es RD un destino inclusivo?

De acuerdo con Magaly Toribio, exviceministra de Turismo y creadora de la primera empresa del país suplidora de soluciones de movilidad para turistas con discapacidad, “lamentablemente” son pocos los avances que se pueden verificar en cuanto a turismo inclusivo, a pesar de los esfuerzos tanto del sector público como privado.

“A pesar de que en la ciudad de Santo Domingo son muchos los esfuerzos tanto del sector público como el sector privado en brindar las necesidades básicas para las personas con discapacidad, son muchos los retos que nos quedan aún por enfrentar. En los destinos turísticos aún muchos hoteles no son 100% accesibles, el acceso a las playas aún es realmente imposible, y aunque los aeropuertos tienen facilidades básicas, aún adolecen de necesidades esenciales para dar la bienvenida al turismo inclusivo”, indicó

Dijo que la mayoría de los hoteles, playas, museos y aeropuertos carecen de rampas, ascensores adecuados, señalética táctil o baños adaptados. Las excursiones turísticas tradicionales no están diseñadas para sillas de ruedas ni contemplan otras discapacidades (auditiva, visual, cognitiva).

“El personal de los hoteles, transportistas y guías turísticos generalmente no están entrenados en atención inclusiva ni lenguaje de señas. Hay poco conocimiento sobre cómo tratar adecuadamente a turistas con discapacidad sin caer en la condescendencia ni la discriminación”, lamentó el experta

Asimismo, sostuvo que aunque existe la Ley 5-13 sobre discapacidad, su implementación en el sector turístico es débil y no hay ninguna supervisión. Sumando, según su consideración, que el sector percibe la accesibilidad como un “costo adicional”, no como una inversión estratégica.

“Entiendo que aún falta mucha conciencia nacional sobre el derecho universal al ocio y al turismo accesible”, manifestó

Una encuesta a personas con discapacidad sobre las barreras para realizar turismo en República Dominicana realizada por Conadis a 91,769 personas, indica que el 53.7% tiene problemas al subir o bajar de un vehículo, el 47% para acceder a estaciones o paradas, el 41% ocupar un asiento, el 36% a orientarse, el 42% leer, interpretar o comprender las señales de tránsito, un 36% quedarse en el lugar deseado y el 29% pagar.

Para el Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), algunos destinos turísticos de República Dominicana han avanzado en materia de accesibilidad, permitiendo que personas con discapacidad disfruten de sus instalaciones con mayor autonomía y seguridad. Sin embargo, reconoce que hay otros que deben fortalecerse.

“Destinos como Bayahibe, por ejemplo, han dado pasos firmes en la implementación de criterios de accesibilidad en hoteles, playas y áreas comunes, convirtiéndose en un referente. Sin embargo, todavía hay otros que deben fortalecer sus condiciones, ya sea incorporando habitaciones accesibles, rutas adecuadas o señalización comprensible”, indicó la ingeniera Alma Ferrera

Dijo que aunque es una realidad que aún no todos los espacios turísticos son verdaderamente inclusivos, lo positivo es que el interés por mejorar está creciendo. “Cada vez más operadores turísticos entienden que la inclusión no es solo un tema legal, sino una oportunidad para brindar un mejor servicio y abrirse a un público más diverso. Lo importante es seguir sumando esfuerzos para que todos los destinos del país sean accesibles para todas las personas”.

Destacó que también hay zonas que son parte del programa Bandera Azul que promueve espacios turísticos más inclusivos como Bayahibe, Bávaro, Punta Cana y Puerto Plata.

La Bandera Azul es un distintivo que otorga anualmente a nivel internacional la Fundación Europea de Educación Ambiental (FEE, Foundation for Environmental Education) a aquellas playas y puertos deportivos que cumplen una serie de requisitos que garantizan su calidad en relación al medio ambiente y un desarrollo sostenible del turismo.

También, aseguró que desde Conadis han acompañado procesos de capacitación, levantamientos técnicos y sensibilización del personal en diferentes zonas del país.

“Aún falta incorporar muchos otros destinos al enfoque de accesibilidad. Hay lugares que todavía no forman parte de programas como Bandera Azul que priorizan la inclusión de las personas con discapacidad. Por eso seguimos impulsando alianzas y promoviendo que más actores del turismo se sumen. Lo esperanzador es que ya existen avances concretos y una mayor apertura al cambio”, puntualizó

Una política estructurada, pero no un plan nacional

El Mitur, en respuesta de si existe un plan desde el gobierno para que la República Dominicana se desarrolle en turismo inclusivo, aseguró que sí. Pero no un plan nacional único.

Explicó que no existe un “plan nacional de turismo inclusivo” pero que el gobierno ha comenzado a articular una política estructurada de este tipo de turismo, liderada por el ministro David Collado.

Una muestra concreta de esta visión, de acuerdo con el Ministerio, está plasmada en el Acuerdo de Colaboración entre Mitur, la Asociación de Hoteles La Romana-Bayahibe (AHRB), el Clúster Turístico de La Romana (CTRB) y las organizaciones especializadas Open Doors Organization (EE.UU.) y Travegali, el cual está listo para ser firmado y cuyo objetivo es posicionar a La Romana como un destino accesible de referencia.

Asimismo, recordó que en el Congreso de Turismo Inclusivo y Accesible de 2022, el ministro Collado firmó una carta compromiso, reconociendo la accesibilidad como un derecho y una prioridad estratégica para el desarrollo turístico del país.

¿Qué contempla el acuerdo? Según el Mitur, las acciones se agrupan en cinco áreas claves: infraestructura pública accesible, accesibilidad en hoteles y servicios turísticos, formación y sensibilización del personal, promoción internacional del destino accesible y la inclusión laboral.

“Este conjunto de medidas está orientado a ser replicado en otros destinos turísticos del país como parte de una visión a mediano y largo plazo, promovida por el sector público y el privado de manera coordinada”, puntualizó

El Ministerio de Turismo, dijo que esta iniciativa ayudará con el vacío estadístico que hay respecto a los turistas con algún tipo de discapacidad que visitan el país. “Este vacío estadístico fue reconocido como una limitación crítica en el Congreso de Turismo Inclusivo y Accesible 2022, y es uno de los temas que se busca abordar mediante alianzas con organizaciones como Travegali, que tienen experiencia en la recolección de datos sobre accesibilidad y comportamiento de viajeros con discapacidad”, indicó

Explicó que el acuerdo de “Destino La Romana Accesible” prevé precisamente la realización de diagnósticos y levantamientos de información técnica sobre accesibilidad, lo cual podría servir como modelo para generar futuras estadísticas nacionales.

Reconoció que aunque la República Dominicana ha comenzado a construir una política pública de turismo inclusivo, que se basa en compromisos institucionales, acuerdos multilaterales y modelos piloto como el de La Romana, aún queda pendiente la consolidación de un plan nacional integrado, con presupuesto, metas e indicadores, así como el fortalecimiento del sistema estadístico turístico para incluir de forma sistemática los datos de las personas con discapacidad.

“Este proceso debe continuar con la colaboración entre el gobierno, el sector privado y las organizaciones de personas con discapacidad, siguiendo un enfoque de derechos humanos, accesibilidad universal y sostenibilidad”, sostuvo

Sobre la necesidad de adaptar el país como destino turístico inclusivo, la exministra de Turismo, Magaly Toribio, consideró que es mucho lo que se ha teorizado sobre implementar mejoras en las plantas hoteleras de los principales polos turísticos.

“Las limitaciones a nivel de accesibilidad inician en los principales aeropuertos, puertas de entrada a nuestro destino, que si bien ofrecen algunos servicios como traslados en sillas de ruedas, no podemos decir que han cumplido con todos los requerimientos propios de un destino inclusivo. La única zona que ha implementado algunas iniciativas certeras para recibir el turismo inclusivo es la zona de La Romana –Bayahibe”.

Recordó que en el 2021, el Ministerio de Turismo firmó un acuerdo con Open Doors, institución internacional que certifica a los destinos turísticos en cuanto a accesibilidad, sin embargo, a la fecha no ha hecho público ningún avance al respecto.

El turismo inclusivo no sólo es un derecho humano, sino también una oportunidad económica y de diferenciación de la marca país. Elevar nuestro turismo a la inclusión puede mejorar la reputación internacional del destino y fidelizar nuevos segmentos de mercado.

Una mirada desde los destinos

Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO.

Santo Domingo

En la ciudad de Santo Domingo el promedio de ocupación en establecimientos de alojamiento turístico entre enero y abril de 2025 fue de 52.3 por ciento, y durante todo el 2024 fue de 58.2 de acuerdo con datos del Banco Central.

La capital dominicana cuenta con 9,500 habitaciones, con una proyección al 2027 de agregar otras 1,000. Por su gastronomía, cultura e historia, Santo Domingo puede ser, según han destacado las autoridades del sector público y privado, una "ciudad multidestino".

Sin embargo, en esta ciudad a pesar de las mejoras en calles, aceras y edificaciones, existen barreras que limitan la movilidad de las personas con discapacidad, de acuerdo con Conadis.

Desde el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN), se trabaja para que exista un “Santo Domingo para todos”, que incluye iniciativas como el Departamento de Inclusión creado en noviembre del 2020 y que actualmente es dirigido por personas con discapacidad.

De acuerdo con Ferlannys Cuevas, analista de Inclusión, encargado de temas de discapacidad, inclusión y accesibilidad del ADN, el Concejo de Regidores aprobó la Ordenanza 15-2020, la cual promueve la inclusión de personas con discapacidad, y enfoca las acciones, planes, políticas públicas e iniciativas del ayuntamiento, transversalizando la inclusión y accesibilidad universal en las acciones de todas las direcciones administrativas del cabildo.

Mencionó los trabajos de rehabilitación que la alcaldía junto al Ministerio de Turismo y Cultura, realizan en la Ciudad Colonial, mediante el cual se están revitalizando las calles priorizadas con plataforma única, lo que permite mayor desplazamiento y acceso de todas las personas, incluidas las que tienen algún nivel de discapacidad. También se están remozando y recuperando los espacios históricos haciendo que sean más accesibles e inclusivos como los museos inclusivos y una museografía adaptada.

Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO,

Además, sostuvo que se está llevando a cabo el diagnóstico DTI (Desarrollo de Turismo Inteligente) de la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas de España (Segittur), para que el país logre la adhesión a este programa que incluye la accesibilidad.

“Recientemente el representante del Departamento de Inclusión estuvo en una capacitación sobre Turismo inclusivo y social, llevado a cabo por la Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA)”, dijo

Asimismo, destacó que en el Malecón de Santo Domingo, con el Paseo Marítimo, se han recuperado toda la costa de la ciudad, haciéndolo más inclusivo y que por tercer año consecutivo en el Carnaval de Santo Domingo se está incluyendo una zona inclusiva con intérprete de lengua de señas.

También, destacó el programa “Parques para todos”, donde se han revitalizado y recuperado más de 195 parques, accesibles para adultos mayores y personas con discapacidad.

Puerto Plata

La llamada Novia del Atlántico, ha dado pasos importantes, pero aún queda mucho por hacer para lograr un desarrollo turístico verdaderamente inclusivo. Birgitt Heinsen, presidente del Clúster Turístico del Destino Puerto Plata, cree que si bien algunos establecimientos han incorporado rampas y elementos básicos de accesibilidad, el diseño universal todavía no está presente de forma sistemática en las infraestructuras viales, playas y espacios públicos.

Un ejemplo que vale destacar, de acuerdo con Heinsen, es la Casa Museo Gregorio Luperón, que cuenta con rampas de acceso y visitas guiadas adaptadas, mostrando que es posible avanzar en esta dirección. No obstante, dijo, el desarrollo de infraestructuras accesibles aún es limitado en comparación con el potencial turístico del destino.

“Desde el Clúster Turístico del Destino Puerto Plata estamos comprometidos con el desarrollo de un turismo sostenible, y definitivamente la inclusión y la accesibilidad son temas prioritarios para lograrlo. No se puede hablar de sostenibilidad si dejamos fuera a un segmento tan importante de la población”, indicó

Aunque no existe un programa desde el gobierno en la provincia para estos fines, en 2015, el Clúster en coordinación con el Consorcio Dominicano de Competitividad Turística (CDCT) y la firma Colorblind Design, con el respaldo de USAID, apoyó la creación de la primera Guía de Turismo Accesible de la República Dominicana. Esta iniciativa fue presentada en Puerto Plata y dirigida a empresarios turísticos, asociaciones de personas con discapacidad y autoridades locales.

Explicó que se ofreció una charla sobre la importancia del turismo accesible, y los establecimientos participantes pudieron inscribirse para ser evaluados en términos de accesibilidad. “Esta guía representa una herramienta valiosa para visibilizar buenas prácticas y motivar a más actores a sumarse al desarrollo de un turismo para todos”.

En cuanto a la formación de los trabajadores del sector turismo en la zona, dijo que la capacitación del personal es un aspecto que todavía necesita fortalecerse. Aunque algunos establecimientos han participado en talleres de sensibilización impulsados por el Clúster y otras entidades, la formación especializada no está generalizada en todo el sector.

“Contar con personal preparado para brindar atención adecuada a personas con diferentes tipos de discapacidad es fundamental para elevar la calidad del servicio y avanzar hacia un modelo de turismo inclusivo y sostenible. Este es un tema que tenemos presente en nuestras estrategias, porque sabemos que el turismo accesible no solo es un derecho, sino también una oportunidad de crecimiento para el destino”, manifestó Heinsen.

Durante enero y abril de este 2025 por el Aeropuerto Internacional de Puerto Plata llegaron 198,154 pasajeros y su ocupación hotelera promedia el 79.8 por ciento. Mientras que Sosua/ Cabarete en un 72.7 por ciento.

El Monumento a los Héroes de la Restauración, FOTO: Katheryn Luna ACENTO

Santiago

En la segunda ciudad más grande de República Dominicana, Santiago de los Caballeros, se han realizado intervenciones en infraestructuras viales, calles y parques, mejorando su accesibilidad y quitando obstáculos de las aceras.

Actualmente en la llamada Ciudad Corazón existen unos 11 hoteles y se construyen unos cinco nuevos y de acuerdo con el presidente del Clúster Turístico Santiago, Ramón Paulino, en los más recientes complejos se pueden ver que se está tomando en cuenta la inclusión y accesibilidad para personas con discapacidad, adecuando sus infraestructuras.

Sin embargo, entiende que al destino aún le falta mucho para ser llamado inclusivo, pero han avanzado.

Un ejemplo de hoteles con miras hacia la inclusión, es el Hodelpa Garden Court, localizado a cinco minutos del Aeropuerto Internacional del Cibao. Este hotel de acuerdo con su gerente general, Iliana Boitel Martínez, cuenta con tres habitaciones en la planta baja preparadas para personas con algún tipo de discapacidad.

No tiene alfombra, ni bañera para el libre acceso al baño, y barras en los inodoros. “Tenemos unas sillas especiales también que se colocan en ese baño de ser requerido y unos inodoros portátiles también. De hecho ya algunas habitaciones que hemos reformado, no tienen bañera, que también permite el acceso a esos clientes, que aunque tengan discapacidad no quieren sentirse como tal. Entonces tenemos otras habitaciones que no tienen bañera, o sea, que estamos muy preparados ahí en ese sentido”, dijo

Aunque no es exclusivo para el turismo accesible, Paulino, explicó que el Clúster presentó al Ministerio de Turismo, los resultados de un levantamiento que realizaron en la ciudad sobre las mejoras que necesita el destino.

Este levantamiento fue realizado en 2022 y contempla mejoras en el casco urbano, donde se movilizan la mayoría de los turistas y que incluyen mejoras de acceso para personas con algún tipo de discapacidad.

Dijo que aunque para el proyecto se solicitó una inversión de 290 millones de pesos, el Mitur depositó una parte de los fondos en una cuenta de la Asociación para el Desarrollo. “Nosotros lo que esperamos es que realmente se ejecuten los proyectos que le presentamos al Ministerio y que tienen que ver con eso”, expresó

Algunos de los puntos que contempla el levantamiento es la señalización en el centro histórico y rehabilitación de propiedades en deterioro. “Determinamos que unas 55 intervenciones había que hacer en el centro histórico”.

También, contempla 18 proyectos que incluyen intervenciones en el Monumento a los Héroes de la Restauración, Fortaleza de San Luis, el Palacio Consistorial y museos culturales.

La tasa promedio de ocupación en establecimientos de alojamiento turístico en Santiago durante el primer cuatrimestre de 2025, fue de 52.3 por ciento. Por el Aeropuerto del Cibao llegaron 96,523 extranjeros no residentes de acuerdo con el Banco Central.

1 de 2 | La Romana. Foto : AHRB 2 de 2 | Bayahibe, Foto: AHRB

La Romana

La Romana busca convertirse en el primer destino turístico accesible de la República Dominicana y hasta ahora es el único destino, confirmado por el Mitur, que tiene un piloto de turismo inclusivo.

La Asociación de Hoteles La Romana–Bayahibe (AHRB), asegura que esta provincia está trazando el camino para que la accesibilidad deje de ser una meta y se convierta en parte natural del modelo turístico dominicano. “Y aunque queda mucho por hacer, estamos convencidos de que este compromiso colectivo ya está marcando la diferencia”, dijo

Su propuesta, es que de cara al futuro se pueda expandir la oferta complementaria accesible, aumentar las contrataciones de personas con discapacidad, coordinar esfuerzos con instituciones públicas para ampliar la accesibilidad en el espacio público y en zonas turísticas emblemáticas como Saona y Catalina.

Además, busca fortalecer la articulación con asociaciones de personas con discapacidad para seguir construyendo un destino donde todas las personas se sientan bienvenidas.

El clúster explicó que en los últimos años, han asumido el liderazgo de ese plan piloto, que parte de un modelo propio, con asesoría internacional y alianzas estratégicas con entidades como Open Doors Organization (EE.UU.) y Travegali RD.

Hoy en el sector hotelero en La Romana hay 20 personas con discapacidad integradas y se realizó un levantamiento técnico para conocer el estado de la accesibilidad en hoteles, playas, excursiones, restaurantes y transporte. Acento no tuvo acceso al diagnóstico, porque es “privado”.

Por el Aeropuerto Internacional de La Romana llegaron en el primer cuatrimestre del año 2025, 49,567 pasajeros. La ocupación hotelera para el mismo periodo fue de 86.3 por ciento.

Un modelo de negocio

La accesibilidad no se refiere únicamente a los derechos humanos. Es una oportunidad de negocio para los destinos y las empresas para acoger a todos los visitantes, en igualdad de condiciones, e incrementar sus ingresos, plantea Onu Turismo.

Las personas con discapacidad gastan un 30% más en viajar que los turistas sin necesidades especiales. En un estudio realizado por el Observatorio de Accesibilidad del Turismo en España, arrojó que los turistas con algún tipo de discapacidad buscan alojamientos y servicios accesibles, lo que implica un mayor desembolso económico.

Asimismo, el informe señala que el 72% viaja mínimo dos veces al año. El gasto promedio por persona fue de 813,65 euros, frente a los 637,60 euros que desembolsan los viajeros sin necesidad especial.

Si se piensa en el mercado emisor número uno de turistas del país, Estados Unidos, el potencial de pasajeros con discapacidad podría ser significativo. Entre enero y abril de 2025 llegaron al país 1, 122,849 turistas de Estados Unidos, para el 42.5 por ciento del total.

Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el 12.8 por ciento de su población tiene algún tipo de discapacidad, para un total de unos 40 millones de personas.

En 2024, el 50% de los adultos con discapacidad, es decir 20 millones de personas, se habían alojado en un hotel o motel durante un período de dos años, gastando 125 dólares por noche.

De esa población, según un estudio de mercado de Open Doors Organization (ODO), el 74% reportó algún tipo de barrera, como habitaciones con ubicación incomoda, puertas difíciles de abrir y duchas inaccesibles.

Un avance poco a poco

Poco a poco, el país se ha ido preparando para un turismo más inclusivo y accesible, que permita a aquellas personas que tienen necesidades especiales, ya sea de movilidad, visión, escucha o cognitivas, disfrutar de las bondades del turismo, a través de diferentes mejoras de accesibilidad.

Así lo cree Asociación Dominicana de Empresas Turísticas Inmobiliarias (ADETI), que en los en los últimos cinco años ha atraído inversiones que superan los 1,400 millones de dólares.

Michael Lugo, director ejecutivo del gremio, sostiene que para lograrlo es necesario contar con una infraestructura física y digital pensada para todas las personas y un personal bien capacitado y formado en cada lugar donde sea necesario.

En el caso de los grandes desarrollos turísticos inmobiliarios miembros de ADETI , Lugo afirma que cuentan con accesos adaptados para entrar o salir de la propiedad, a través de rampas, ascensores o desniveles. "Aquí recordamos que los ancianos, mujeres embarazadas o niños en coches también se benefician de las mejoras de accesibilidad".

También, dijo, se procura que los espacios estén claramente señalizados, con pasillos amplios, baños adaptados y señales luminosas en los lugares necesarios, por mencionar algunos aspectos para que cualquier huésped o turista pueda moverse sin impedimentos.

República Dominicana ha comenzado a dar pasos hacia la inclusión en el sector turismo, considerado uno de los más pujantes de la economía con un aporte en 2024 de 26,000 millones de dólares del producto interno bruto, para un 20 % del PIB.

Asonahores, afirma que promueve una infraestructura turística inclusiva, participar en certificaciones especiales de accesibilidad y sostenibilidad, así como que los hoteles integren a productores, artesanos y emprendedores locales en sus cadenas de valor.

Actualmente tenemos 32 segmentos de playas certificados con Bandera Azul

Que estas playas estén certificadas con la Bandera Azul, significa que cumplen con altos estándares de calidad, creando además de las condiciones necesarias para desarrollar un manejo sostenible e integral de las playas, condiciones accesibilidad especiales, que permitan a las personas con discapacidad poder disfrutar de ambientes accesibles, mediante el uso de sillas anfibias, rampas de acceso, baños adaptados, entre otros.

La recomendación- no solo para República Dominicana- es que pequeñas inversiones en accesibilidad e innovación pueden tener un impacto extremadamente poderoso en los destinos turísticos a escala global. (ONU Turismo). Un turismo para todos, en igualdad de condiciones.

