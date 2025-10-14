La presidenta de la Confederación Patronal de República Dominicana (Copardom), Laura Peña Izquierdo, dijo que la seguridad y el bienestar laboral deben convertirse en pilares de competitividad, innovación y sostenibilidad en las empresas dominicanas.

La gremialista destacó que la seguridad laboral “ya no se limita a evitar accidentes, sino que evoluciona hacia una seguridad inteligente, basada en la innovación, la inteligencia artificial, los sensores y el análisis de datos”.

Las cifras, dijo, reflejan la urgencia de actuar, ya que en 2024 se registraron 49,694 accidentes laborales y 540 enfermedades profesionales, según datos del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril).

Solo en el primer semestre de 2025, ya se han reportado 27,803 accidentes, lo que proyecta un incremento cercano al 10 % con respecto al año anterior. De esos casos, el 41 % ocurrió en el trayecto hacia o desde el trabajo, principalmente vinculados al uso de motocicletas.

Los sectores con mayor siniestralidad son la industria manufacturera, el comercio y la construcción, mientras que los trabajadores de 20 a 39 años representan el grupo de mayor incidencia. Peña Izquierdo también subrayó que los hombres continúan representando alrededor del 70 % de los accidentes laborales, aunque se registra un aumento sostenido de casos entre mujeres jóvenes del sector servicios. "La seguridad no puede verse como un trámite administrativo, sino como una causa común que nos une", expresó. Agregó que el bienestar laboral incluye salud mental, equilibrio entre la vida personal y el trabajo, y ambientes con confianza y sentido de pertenencia. La dirigente empresarial afirmó que "el bienestar no es un lujo, es una estrategia de productividad y sostenibilidad", y llamó a los líderes empresariales a asumir la seguridad como una muestra de liderazgo con legitimidad moral. Instó a transformar la prevención en resiliencia y la seguridad en una cultura de innovación. "Cada día en que un trabajador regresa sano y salvo a su hogar es una victoria colectiva que fortalece a las empresas y al país", sostuvo.

