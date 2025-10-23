El Ministerio de Agricultura aún no tiene reportes de daños en las principales zonas agrícolas de país, por las lluvias provocadas por la tormenta Melissa, sin embargo, están prestando atención a la presa de Sabaneta, ubicada en San Juan, que alcanzó su máxima capacidad de almacenamiento.

De acuerdo con el viceministro de Producción Agrícola y Mercadeo, Eulalio Ramírez, las lluvias aún no han sido significativas para tener afectaciones en las cosechas, pero que se mantienen vigilantes y con los protocolos de lugar ante el incremento de los aguaceros que se esperan en la tarde de hoy.

"Estamos con todas las medidas necesarias y concentrando los esfuerzos para tener los menos daños posibles", indicó

Sostuvo que desde el lunes se activó el protocolo de prevención, limpiando cañadas, canales y abriendo compuertas , así como coordinación con los agricultores y con el sector pecuario, principalmente los ganaderos , para que llevaran los animales a zonas seguras.

"En la agricultura no tenemos daño todavía y esperamos que todo siga así", manifestó.

La presa de Sabaneta alcanzó el 100 % de su capacidad de almacenamiento de acuerdo con el director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Olmedo Caba Romano, durante una entrevista en el programa Uno más Uno.

Hasta el momento la situación con la presa es manejable. La presa registra 644.22 metros sobre el nivel del mar, su máximo de diseño es de 644.00 msnm.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más