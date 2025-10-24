El presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Celso Marranzini, aseguró este viernes que el sistema eléctrico nacional se encuentra estable tras los efectos de la tormenta tropical Melissa, que afectó buena parte del territorio dominicano con fuertes lluvias y ráfagas de viento.

Marranzini informó que el 99 % de la demanda eléctrica está siendo suplida, gracias a la rápida respuesta de las distribuidoras y a la previsión logística que permitió contar con materiales suficientes para las reparaciones.

“El sistema eléctrico está completamente estable. Estamos supliendo el 99 % de la demanda y hay que reconocer el esfuerzo de los gerentes, directores y de todo el personal de las distribuidoras”, declaró Marranzini.

El funcionario explicó que las zonas más afectadas fueron el Gran Santo Domingo, Baní, San Cristóbal, Barahona, La Romana y San Pedro de Macorís, donde se registraron averías puntuales, aunque la mayoría ya fueron corregidas. “Hoy el sistema está totalmente estable, solo quedan pequeñas averías en algunos circuitos aún inundados”, precisó.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Marranzini destacó que la estabilidad del servicio se debió a que el CUED tomó previsiones con tiempo, asegurando el inventario de cables, transformadores y postes necesarios para responder ante cualquier contingencia.

“Hemos tenido todo el inventario necesario, y eso ha hecho posible sustituir con rapidez los equipos dañados”, señaló durante una llamada al programa Hoy Mismo de Color Visión.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más