El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó que el servicio de Pagos al Instante BCRD no estará disponible el próximo sábado entre las 8:00 de la mañana y las 11:00 de la noche.
Explicó que la Corporación SWIFT, con casa matriz ubicada en Bruselas, Reino de Bélgica, y responsable de proveer servicios de comunicación financiera a entidades de todo el mundo incluyendo la operación del flujo de los pagos en el país, estará realizando su habitual ejercicio mundial de continuidad de negocio en su plataforma.
"Pedimos disculpas a los usuarios del servicio de Pagos al Instante BCRD por los inconvenientes que esta situación pudiera causar y apelamos a su comprensión, ya que estos ejercicios contribuyen a garantizar la calidad del servicio de mensajería de pagos provisto por la Corporación SWIFT", indicó
