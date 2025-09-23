Varios sectores de Santo Domingo Oeste quedaron sin servicio de energía eléctrica, tras el impacto de un vehículo contra un poste de luz.

Edesur explicó que debido al accidente de tránsito quedó afectado el circuito KDIE103.

Los sectores afectados por la interrupción del suministro eléctrico son: Las Caobas, Alameda, Bayona, Manoguayabo y el Caliche.

Asimismo, comunicó que desde horas de la madrugada los circuitos SCNO101, 102,103 y el 104 están afectados por una avería en la subestación eléctrica San Cristóbal norte.

Edesur dijo que trabajan para restablecer el servicio lo más pronto posible.

