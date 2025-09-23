Varios sectores de Santo Domingo Oeste quedaron sin servicio de energía eléctrica, tras el impacto de un vehículo contra un poste de luz.

Edesur explicó que debido al accidente de tránsito quedó afectado el circuito KDIE103.

Los sectores afectados por la interrupción del suministro eléctrico son: Las Caobas, Alameda, Bayona, Manoguayabo y el Caliche.

EdesurInforma | Un accidente vehicular que impactó un poste de luz, afecta el circuito KDIE103 y

causa interrupción parcial del suministro eléctrico en Las Caobas, Alameda, Bayona, Manoguayabo y el Caliche. Trabajamos para restablecer el servicio. pic.twitter.com/IbsLcK11b7

— Edesur Dominicana (@EdesurRD) September 23, 2025

Asimismo, comunicó que desde horas de la madrugada los circuitos SCNO101, 102,103 y el 104 están afectados por una avería en la subestación eléctrica San Cristóbal norte.

Edesur dijo que trabajan para restablecer el servicio lo más pronto posible.

#EdesurInforma | Nuestros técnicos trabajan para restablecer el servicio eléctrico lo antes posible en los circuitos SCNO101, 102,103 y 104, afectados desde las horas de las madrugadas tras una avería por fallas en la Subestación Eléctrica San Cristóbal Norte. pic.twitter.com/CXI65nMcph — Edesur Dominicana (@EdesurRD) September 23, 2025

