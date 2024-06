Cada año, la industria turística dominicana supera el número de visitantes que, atraídos por sus cristalinas aguas y clima cálido, deciden conocer y disfrutar del país tropical, aportado más de US$ 1,000 millones en inversión extranjera, y responsable a su vez de casi 300,000 empleos formales e informales en la economía nacional.

Es un hecho que República Dominicana está posicionada como uno de los destinos predilectos por los turistas no residentes que buscan sumergirse en la historia de la Zona Colonial, broncearse en las playas de arena blanca de Punta Cana o hacer ecoturismo por Espaillat.

Pese a que el ministro de Turismo, David Collado, estima que el 2024 cerrará con 11.5 millones de visitantes, la realidad contrasta para la comunidad LGBT: República Dominicana está entre los países menos seguros para los viajes de dicho segmento poblacional, según Spartacus International Gay Guide, con un puntaje de -12.

Según el Gay Travel Index 2024 los países considerados friendly más seguros para viajar en América son Groenlandia, Estados Unidos, Argentina, Chile, Brasil, Cuba y Puerto Rico.

El turismo gay es la oferta comercializada para personas gais, lesbianas, bisexuales y transgénero, donde pueden vacacionar y mostrar su orientación sexual libremente. Estos viajes movilizarán US$ 568,500 millones para la década del 2030.

En 2016, la Organización Mundial del Turismo (OMT) afirmó que entre el 5 % y el 10 % de los turistas globales se identifican parte de la comunidad LGBT.

Solo en América del Norte existen cerca de 30 millones de personas LGBT+ (6 % o 8 % de la población), que representan un gasto turístico de US$ 70,000 millones, o el 9.3 % de su consumo de US$ 750,000 millones, según World Travel Market y Out Now. En tanto, los viajeros LGBT+ canadienses gastan siete veces más que los US$ 265 del público tradicional, o US$ 1,855.

A nivel local, Canadá y Estados Unidos son las dos naciones que representaron el 43 % de las llegadas de los no residentes durante el 2023 a Quisqueya. Datos del Banco Central (BCRD) situaron esta población en 3,472,034 de los 8,058,671.

“Nuestro destino deberá tomar en cuenta que nuestro principal mercado emisor, los Estados Unidos, es una fuente cada vez más importante de los viajes turísticos de sus ciudadanos LGBT”, dijo el experto en turismo, Juan Lladó.

De hecho, el Departamento de Comercio de Estados Unidos estimó que los viajeros gais gastan más de US$ 65,000 millones cada año solo en la nación norteamericana. “Lo que el Mitur podría hacer es producir acciones y herramientas que profundicen la acogida de los turistas LGBT en nuestro pueblos y ciudades”, comentó.

De acuerdo con Ipsos, el 9 % de los adultos de 18-74 años se declaran LGBT+ a nivel mundial, en promedio. En naciones como Países Bajos la cifra asciende a 17 %, seguido de Tailandia, 15 %, y Brasil, 14 %.

La consultora Out Now citó que el 29 % de esta comunidad presenta un egreso per cápita de US$ 2,000, y un 33 % unos US$ 1,000.

República Dominicana, país "inclusivo"

Durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur 2024), el presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo (Asonahores), David Llibre, aseguró que República Dominicana es un país inclusivo.

“Abrazamos todo tipo de cultura, sexo y religión, y nuestro país no hay un sentimiento por el que pueda la persona no tomar la decisión de viajar a República Dominicana por su preferencia sexual”, explicó.

Mientras, el ministro de Turismo, David Collado, afirmó que el país cuenta con las puertas abiertas para todo tipo de preferencias sexuales, de religión y de cultura.

Lladó resaltó que los destinos más gais friendly de Quisqueya son Cabarete, Puerto Plata, Punta Cana y Santo Domingo.

El 28 % de los viajeros LGBT+ tienen ingresos familiares mayor a US$ 100,000, y de ellos, la mitad gasta US$ 2,000 en viajes de placer de tres a cuatro veces al año. An LGBT+ Travel Market Guide & Tourism Development Toolkit registra que el 35 % tiene un ingreso familiar de US$ 50,000 a US$ 100,000.

Entidades internacionales indican que los viajes gais movilizan la economía en la región de América Latina. De hecho, Brasil se posiciona en primer lugar, al contabilizar un gasto de US$ 107,000 millones. México y Argentina reportaron un gasto de US$ 60,000 millones y US$ 33,000 millones, respectivamente, en 2018.

Colombia (US$ 16,000 millones), Chile (US$ 14,000 millones) y Perú (US$ 11,000 millones) les siguen. En naciones como Ecuador (US$ 5,000 millones), Uruguay (US$ 3,000 millones), Bolivia (US$ 2,000 millones) y Paraguay (US$ 2,000 millones) el gasto es menor.

La meca del dinero rosa: las empresas que comercializan este tipo de viajes inclusivos crean el ecosistema denominado dinero rosa. El Gobierno de Estados Unidos indicó que la comunidad LGBT es la minoría que tiene el poder adquisitivo de US$ 1.4 billones, debido a que el 7.1 % de la población, 2.1 % de la generación Z y el 10.5 % de los millennials se consideran LGBT.

Además de viajes de ocio, los países o estados que legalizan y aprueban el matrimonio homosexual atrae a la comunidad que busca celebrar un wedding destination, que movilizarían hasta US$ 310 millones por esta actividad inclusiva para los gais.