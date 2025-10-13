La Tarjeta Joven RD agrupa en una sola plataforma diversos beneficios estatales y privados orientados a mejorar la calidad de vida de los jóvenes dominicanos.

Entre las principales ventajas figura un aporte económico de RD$ 2,500, destinado a apoyar las necesidades básicas y promover la autonomía financiera juvenil.

Los beneficiarios también obtendrán descuentos en transporte público, incluyendo el Metro, la OMSA y el Teleférico, con el objetivo de facilitar la movilidad estudiantil y laboral.

Además, la tarjeta garantiza la afiliación gratuita al SENASA subsidiado para los jóvenes que no cuentan con seguro médico.

Otros beneficios incluyen rebajas en museos, ferias, talleres y actividades culturales, así como descuentos en comercios aliados del sector privado.

Todos los beneficios se administran mediante una tarjeta digital o física conectada a una aplicación móvil, que permite al usuario consultar y activar los servicios disponibles.

