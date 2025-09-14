El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, encabezó la entrega de proyectos de electrificación rural que beneficiarán a 213 hogares de comunidades de San José de Ocoa y San Cristóbal, impactando a cerca de 430 personas con una inversión de RD$ 25 millones.

En Arroyo Manteca se rehabilitaron y extendieron redes con una inversión superior a RD$ 7.2 millones, beneficiando a 43 hogares y cerca de 130 comunitarios, con la instalación de 65 postes, 3,242 metros de líneas, 43 acometidas, 22 luminarias LED y una capacidad instalada de 67.5 KVA.

En la comunidad El Canal, la inversión superó los RD$ 4.3 millones, beneficiando a 45 hogares y 145 comunitarios. Los trabajos incluyeron 45 postes, más de 1,700 metros de líneas, 21 acometidas y una capacidad de 177.5 KVA.

En Callejón Lolen, provincia San Cristóbal, se beneficiaron 20 hogares con 60 comunitarios, gracias a una inversión de más de RD$ 1 millón, que permitió instalar 8 postes, 320 metros de líneas, 19 acometidas, 2 luminarias LED y una capacidad de 37.5 KVA.

Energía limpia

El Ministerio también ejecutó el Proyecto Techo Solar, que dotó de paneles solares a 105 viviendas en comunidades agrícolas de Ocoa y San Cristóbal, con una inversión superior a RD$ 12 millones. Esta iniciativa llevó energía limpia y sostenible a zonas remotas, beneficiando la producción local.

Además, anunció nuevos proyectos de electrificación en El Caliche, Derrumbado y Bejucal, con una inversión estimada de RD$ 30 millones, reafirmando el compromiso del Gobierno de llevar desarrollo a todos los rincones del país.

Estas iniciativas forman parte del programa “Llevando luz”, ejecutado por la Dirección de Electrificación Rural y Suburbana (DERS) del Viceministerio de Energía, dentro del plan nacional de electrificación que impulsa el Gobierno para llevar electricidad a las comunidades más remotas del país.

