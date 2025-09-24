República Dominicana, a través del Centro de Exportación e Inversión (ProDominicana), logró importantes resultados en la feria Américas Food & Beverage Show 2025, celebrada en Miami Beach Convention Center, donde 13 compañías dominicanas exhibieron la calidad y diversidad de la oferta exportable nacional.

Durante el evento, alcanzó un monto en intención de negocios de US$ 11,735,000, fruto de las más de 362 reuniones comerciales y acercamientos con empresa de diferentes países que presentaron interés en los productos dominicanos, consolidando a República Dominicana como un socio estratégico en el mercado internacional de alimentos y bebidas.

La directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro, destacó que la participación en esta feria forma parte de la estrategia de promoción internacional de la institución.

Reiteró que con esta proyección de negocios se reafirma el posicionamiento de República Dominicana en los mercados internacionales y además se fortalecen las oportunidades de las empresas para expandirse en nuevos destinos de exportación.

Al mismo tiempo, señaló el compromiso de continuar fomentando las exportaciones de República Dominicana que, desde el inicio del gobierno del presidente Luis Abinader, han sido impulsadas a través del Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones (PNFE).

Estas conexiones de negocios llevan a un seguimiento continuo desde ProDominicana, para lograr las metas trazadas.

Las empresas participantes presentaron una amplia variedad de productos, incluyendo embalajes flexibles y de cartón, café, galletas saladas y pastas, jugos, leches, bebidas y ron, coco horneado, mantecados y chocolates, agua embotellada, vegetales precocidos y congelados, así como sazones.

