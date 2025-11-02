Presidente del Banco BHD, Steven Puig, recibe premio de Cámara de Comercio Domínico Americana en Nueva York

El presidente del Banco BHD, Steven Puig, fue galardonado en la primera edición de los premios Dominican American Distinguished Awards (DADA), de la Cámara de Comercio Domínico Americana, por su liderazgo en favor del progreso social de la diáspora y de la inclusión financiera de la mujer.

Puig recibió el premio Embajador DA durante un evento realizado el pasado miércoles 29 de octubre en la ciudad de Nueva York, que tuvo como lema “El liderazgo se encuentra con el legado”. En la actividad se hizo homenaje a líderes innovadores, destacadas personalidades y entidades por sus aportes a la comunidad criolla en Estados Unidos y República Dominicana. El galardón fue entregado a Puig por su compromiso con el avance del liderazgo dominicano en nivel global.

La directiva de la Cámara de Comercio Domínico Americana explicó durante la gala de premiación que Puig es un líder distinguido cuya visión conecta las finanzas, la innovación y el progreso social en República Dominicana y la diáspora.

“Con más de tres décadas de experiencia en la banca internacional y nacional, Steven Puig ha impulsado el crecimiento inclusivo y el empoderamiento de la mujer a través de las finanzas. Este reconocimiento honra su invaluable trayectoria y su encomiable labor para impactar positivamente las relaciones comerciales domínico-americanas y crear bienestar en el pueblo dominicano, incluyendo la diáspora en los Estados Unidos, a través de una banca segura, responsable y humana”, indicó la entidad.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Palabras de Puig

Mario Lebrón, Steven Puig y María Khury.

El presidente del BHD dijo que esta entidad tiene como finalidad impulsar el progreso de los dominicanos, dentro o fuera de su país

“Nuestro propósito como entidad bancaria es impulsar el progreso humano en cada rincón del mundo donde se encuentre un dominicano. Nuestro apoyo a la diáspora es parte de ese compromiso. Agradezco mucho esta distinción y reitero que continuaremos trabajando por el desarrollo de los dominicanos en el exterior”.

Sobre DADA

Es una iniciativa impulsada por la Cámara de Comercio Domínico Americana (DACC), una organización con sede en Filadelfia, fundada en marzo de 2020. Su misión es fomentar el crecimiento de negocios latinos, especialmente micro y pequeñas empresas, mediante programas y recursos.

El comité organizador de los premios Dominican American Distinguished Awards (DADA) de la DACC estuvo encabezado por María M. Khury, creadora de la premiación, y Jenny Martínez, directora del programa. El comité de nominaciones y selección, responsable de elegir a los galardonados, fue presidido Alexis J. Colón, socio gerente de la firma de abogados Colón & Partners, y compuesto por la fiscal del condado de Passaic, Camelia Valdes; el doctor Paul Tallaj; el comunicador Rafael Bello; la exconcejala del condado neoyorquino de Queens, Julissa Ferreras Copeland, y otros líderes de los sectores público, empresarial y comunitario.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más