El vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Temístocles Montás, consideró poco probable que el Gobierno logre alcanzar el 3 % de crecimiento económico proyectado para el cierre de 2025, pese a los pronósticos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central.

Durante una rueda de prensa, Montás explicó que, según los datos oficiales, hasta agosto la economía apenas creció un 2.3 %, indicando que para llegar al 3 % al cierre del año, el promedio de crecimiento entre septiembre y diciembre tendría que ser de 4.4 %.

“Asuma que en agosto (la economía) creció 1.5 % y piense si es posible que ahora, con las tasas de interés bajando, se logre un promedio de 4.4 %. Eso no se va a reflejar de inmediato. Posiblemente se vea a inicios del próximo año”, manifestó.

Montás proyectó que el crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB) se ubicará entre 2.6 % y 2.7 %, señalando que los efectos de la política monetaria expansiva del Banco Central tomarán más tiempo en impactar la economía.

El pasado mes de septiembre, el gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, manifestó que la economía alcanzará un crecimiento en torno al 3.0 % en 2025.

Asimismo, dijo que el ritmo de expansión económica puede acelerarse en la medida en que se materialice una dinamización de la inversión pública y se cuenten con los espacios para continuar flexibilizando las condiciones monetarias.