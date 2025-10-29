Página web del Banco Central esta fuera de servicio por reportes de intermitencias

El Banco Central informó que su página web y App institucional están fuera de servicio por intermitencias reportadas por el proveedor de servicios Microsoft.

Por medio de un comunicado, solicitó a los usuarios de estos productos digitales que se mantengan informados a través de sus cuentas oficiales de redes sociales del Banco Central en Instagram, X, Facebook y YouTube, mediante las cuales seguirán difundiendo informaciones e indicaran cuando se reestablezca el servicio.

La entidad pidió disculpas a las entidades de intermediación financiera, agentes económicos y público en general por los inconvenientes que pueda causar.

