La oficina del Banco de Reservas en Salcedo opera con normalidad tras el incidente ocurrido la mañana de este lunes, cuando parte de la fachada del local sufrió un desplome.

Los servicios bancarios se reanudaron alrededor de las 3:00 de la tarde y la oficina permanecerá abierta hasta las 5:00 p. m.

El hecho, que retrasó la apertura habitual, se produjo mientras ingenieros de la institución realizaban trabajos de reparación en la puerta enrollable de acceso al interior del edificio. En ese momento, se desprendió una parte superior de la fachada, cuyos escombros obstruyeron temporalmente la entrada principal.

Afortunadamente, el incidente no provocó daños personales, ya que a esa hora la oficina no ofrecía servicio al público, aseguró la entidad.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más