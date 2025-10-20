La oficina del Banco de Reservas en Salcedo opera con normalidad tras el incidente ocurrido la mañana de este lunes, cuando parte de la fachada del local sufrió un desplome.
Los servicios bancarios se reanudaron alrededor de las 3:00 de la tarde y la oficina permanecerá abierta hasta las 5:00 p. m.
El hecho, que retrasó la apertura habitual, se produjo mientras ingenieros de la institución realizaban trabajos de reparación en la puerta enrollable de acceso al interior del edificio. En ese momento, se desprendió una parte superior de la fachada, cuyos escombros obstruyeron temporalmente la entrada principal.
Afortunadamente, el incidente no provocó daños personales, ya que a esa hora la oficina no ofrecía servicio al público, aseguró la entidad.
