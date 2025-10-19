Falleció este domingo el economista Ramón Pérez Minaya. Aún no se conocen los detalles de su muerte.
La información fue confirmada por el también economista José Alfredo Guerrero, a través de su cuenta de X.
Pérez Minaya fue subgerente técnico del Banco Central, tambien subsecretario técnico de la Presidencia y dirigió la Oficina Nacional de Planificación.
Asimismo, fue director ejecutivo y secretario ex oficio del Centro de Asistencia Técnica del Intec (CEAT), y director ejecutivo del Proyecto de Modernización de la Universidad con fondos del BID en los años 80.
