La Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) celebró la primera sesión de trabajo de su Consejo de Administración tras la incorporación de nuevos integrantes, recomendados por el presidente de la República, Luis Abinader.

En la sesión también estuvo presente Miguel Ángel de Jesús Vásquez Escoto, quien ya forma parte del Consejo, junto a los nuevos integrantes Miriam Concepción Germán Brito, Wilson Radhamés Rodríguez y Juan Pablo Rafael Portorreal Ángeles.

El acto estuvo encabezado por Samuel Pereyra, presidente del Consejo de Administración de Refidomsa, y Magín J. Díaz, ministro de Hacienda y Economía, en representación de las acciones que posee el Estado dominicano en la compañía.

Pereyra destacó que “con la integración de estos distinguidos profesionales, Refidomsa consolida su liderazgo institucional y reafirma su compromiso de trabajar con transparencia, eficiencia y visión de futuro para garantizar la seguridad energética del país”.

Con estas incorporaciones, Refidomsa fortalece su gobernanza y apuesta por una gestión cada vez más sólida y alineada con el desarrollo nacional.

