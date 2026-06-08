Mio Banreservas se consagró como la Fintech más disruptiva del año al obtener el primer lugar en dicha categoría durante los Premios LATAM Digital, celebrados el 5 de junio de 2026. Con este reconocimiento, Mio Banreservas coloca a República Dominicana en la palestra de la industria digital latinoamericana al obtener la máxima distinción dentro de su categoría en esta prestigiosa competencia regional.

Los Premios LATAM Digital, fundados en 2013, figuran entre los galardones más reconocidos del ecosistema tecnológico de América Latina. A lo largo de su historia, han distinguido a plataformas de primer nivel como Rappi y Mercado Libre, además de bancos de reputación internacional como BBVA y Bancolombia consolidándose como un referente de excelencia e innovación en la región.

Este logro forma parte de una trayectoria ascendente para Mio Banreservas. En ediciones anteriores, la plataforma ya había sido reconocida en la categoría de inclusión financiera, obteniendo el segundo lugar en 2024 y el primero en 2025, lo que convierte el reciente galardón en su tercer reconocimiento consecutivo en el certamen.

De acuerdo al comunicado de prensa, este reconocimiento reafirma el compromiso de Banreservas con la democratización de los servicios financieros y su apuesta por construir una plataforma que acerque la inclusión financiera a todos los dominicanos.

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