Edesur Dominicana informó que, con el objetivo de mejorar la calidad y continuidad del servicio en algunos sectores del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, desarrolla este jueves trabajos de adecuación en la Subestación de Kilómetro 10 1/2 de la Autopista Duarte.

La empresa distribuidora de electricidad indica que la labor que busca mejorar y estabilizar el servicio en la zona amerita la interrupción del servicio desde las 9:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde.

Esto impactará a los sectores Alameda (parcial), Ciudad Agraria, Av. Los Beisbolistas, Villa Aura, Los Álamos, El Antillano, El Caliche de Manoguayabo, Bayona (parcial), Paraíso del Caribe, Bo. Holguín de Herrera, Santa Martha, San Benito, Los Ríos (parcial), Villa Marina, Colinas de Los Ríos, Colinas del Seminario de Los Ríos, Villa Elena, Pradera Hermosa, El Ducado, entre otros.

Edesur pidió sus excusas por las molestias causadas por la labor y agradece la comprensión de la ciudadanía.

