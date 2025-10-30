El director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, sostuvo que hubo una merma en la actividad comercial a causa de los efectos de Melissa, de unos 800 millones de pesos por día en recaudación.

Aunque aseguró que debido a la planificación prudente del gobierno, las operaciones no se detuvieron, pero sí se ralentizaron “un poco”.

“Un día normalmente puedes tener una recaudación que ande por los mil millones de pesos; en el medio de la tormenta tuvimos día que la recaudación fue de 200 millones de pesos, eso es una merma de casi 800 millones de pesos solamente en un día”, detalló

El funcionario dijo que si la carga es bien administrada y se puede resguardar, gran parte se puede recuperar con días de recaudación por encima de lo normal.

“Fue muy mínimo (el daño) por la planificación del comité de emergencia”, aseguró. Dijo que Aduanas estuvo en los puertos y aeropuertos ante el paso de la tormenta para asegurar que su personal y personal de los puestos estuvieran resguardados, y segundo, para garantizar que no se paralizaran las operaciones, y aunque no ocurrió si hubo una merma en la actividad comercial.

Sostuvo que esperan que entre el miércoles y jueves de la próxima semana todo esté normalizado.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más