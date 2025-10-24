Lluvias de Melissa han incomunicado acceso a zonas productivas, pero no hay daños a plantaciones

Algunas zonas productivas del país están incomunicadas a causa de las lluvias producto de la tormenta Melissa, sin embargo, no hay afectaciones directas en las plantaciones de acuerdo con el Ministerio de Agricultura.

Según el viceministro de producción agrícola y mercadeo del Ministerio de Agricultura, Eulalio Ramírez, las lluvias hasta el momento han sido favorables para la agropecuaria. Dijo que entre las zonas productivas que no hay acceso por las condiciones de las carreteras están las ubicadas en El Pinar, San José de Ocoa.

Explicó que por las lluvias la carretera esta incomunicada para acceder a las plantaciones, zonas que definió como alta productividad en Ocoa, pero que no hay reportes de daños directo a los cultivos.

"El río Monte Negro en Ocao, por una creciente se llevó prácticamente las vías de acceso, lo que ha impedido acceso a varias comunidades productivas", dijo.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Asimismo, sostuvo que en Peravia, por un derrumbe no hay acceso a la zona cafetalera.

En cuanto a la presa de Sabaneta, el viceministro dijo que siguen dando seguimiento, pero que todo está bajo control. "En San Juan se ha mantenido con una leve llovizna, la presa está llena, le están entrando alrededor de 23 metros cúbicos pro segundo y le esta saliendo esa misma cantidad".

Ramírez dijo que están trabajando con los equipos necesarios para rehabilitar el paso.

Sostuvo que aunque en San Cristóbal ha llovido bastante, no hay daños registrados.

"Hasta ahora las lluvias han sido beneficiosas para las plantaciones de café, aguacate y otros cultivos menores" , indicó.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más