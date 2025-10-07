El Banco Central informó que la Junta Monetaria, mediante la Primera Resolución de fecha 11 de septiembre del 2025, autorizó la publicación de la modificación del Reglamento Cambiario, aprobado por dicho órgano superior mediante la Cuarta Resolución de fecha 8 de agosto del 2019 y sus modificaciones.

Este Reglamento tiene por objeto establecer las normas, políticas y procedimientos que regulan las operaciones en divisas del mercado cambiario en el territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28, 29 y 30 de la Ley número 183-02 Monetaria y Financiera de fecha 21 de noviembre del 2002 y sus modificaciones, a fin de contribuir con el correcto funcionamiento del mercado, en un entorno de competitividad y eficiencia, para preservar la estabilidad de precios y de la balanza de pagos del país.

La modificación aprobada, incorpora una sección de lineamientos de conducta acorde con los estándares internacionales de mejores prácticas, establecidos en la última actualización del Código Global de Conducta del Mercado Cambiario, orientados a garantizar la mejor ejecución de las operaciones cambiarias, lo cual implica que todos los participantes del mercado cambiario deberán garantizar, en beneficio de sus clientes, los mejores precios, velocidad en la ejecución de sus operaciones de divisas y la transparencia.

En adición, este cambio normativo permitirá incorporar un mayor número de participantes en la plataforma electrónica de negociación de divisas del Banco Central, entre ellos, los intermediarios cambiarios y otras entidades de intermediación financiera.

De esta forma, el Banco Central dispondrá de una mayor visibilidad sobre las operaciones del mercado cambiario, al captar en tiempo real información más completa sobre precios y volúmenes transados.

Asimismo, este Reglamento faculta al Banco Central a sancionar y suspender la operaciones cambiarias de los participantes autorizados a través de la plataforma de negociación de divisas, que incurran en prácticas contrarias a la normativa vigente, en particular aquellos vinculados a los márgenes cambiarios, así como cualquier otro incumplimiento a los estándares de buena conducta que afectan el funcionamiento ordenado del mercado cambiario o las disposiciones relacionadas con el registro y reporte de información a través de este sistema.

A partir de la fecha de esta publicación, el citado Reglamento Cambiario se encuentra disponible en la página web del Banco Central: www.bancentral.gov.do en la opción Normativa/Reglamentos Vigentes, y en la página web de la Superintendencia de Bancos: www.sb.gob.do.

