La Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) anunció la realización del II congreso y festival de castaña de masa o buen pan, los días 13 y 14 de noviembre.

Al congreso y al festival, coordinados por la JAD y el Ministerio de Agricultura, están invitados representantes de Puerto Rico, Haití, Jamaica, Honduras y Reino el de los Países Bajos.

Además, instituciones públicas y privadas ligadas a la producción agropecuaria, industrialización, mercadeo, consumo, financiamiento, innovación e investigación agrícola y agroforestal. Además, de organizaciones de medio ambiente y cambio climático, seguridad alimentaria y sostenibilidad, embajadores de países consumidores y exportadores de la fruta, y dirigentes de los subsectores cacao, café y banano.

En los dos eventos habrá degustaciones de platos elaborados por reconocidos chefs locales e internacionales y estudiantes de hotelería. Entre los chefs participantes se encuentran: Saverio Stassi , la chef Tita, Vicente Sosa, Alejandro Abreu, Richarson Cuevas y el puertorriqueño Aníbal Flores, informó Mabel Espaillat, presidenta del comité organizador.

Se espera la participación de más de 300 productores, comercializadores y exportadores de la fruta.

Dijo que en el congreso se va a compartir experiencias con otros países en busca de mejorar los sistemas de producción, procesamiento y comercialización, estimulando el consumo de la castaña de masa y la seguridad alimentaria mundial, así como también, lograr el apoyo público y privado para posicionar este cultivo a gran escala.

En el evento se le hará un homenaje póstumo al ingeniero agrónomo Gilberto de los Santos, por sus aportes al desarrollo de la fruticultura dominicana.

