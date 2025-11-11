Gestión de arbitraje internacional ha evitado más de US$ 1,500 millones en condenas al Estado

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor -Ito- Bisonó, destacó los resultados obtenidos por la República Dominicana en materia de arbitraje comercial y de inversión, que han permitido evitar más de USD$ 1,500 millones en condenas y gestionar de forma preventiva 24 potenciales controversias de inversión, ahorrando costos estimados en más de USD$ 100 millones para el Estado.

Al hablar durante el cierre de la Conferencia Internacional sobre Arbitraje Comercial y de Inversión, Bisonó presentó los avances alcanzados bajo la gestión del MICM, con el liderazgo del Viceminsterio de Comercio Exterior, la cual concluirá oficialmente al término de 2025 para ser transferida al nuevo Ministerio de Justicia, conforme a lo establecido en la Ley 80-25 promulgada por el presidente Luis Abinader.

“Esta gestión deja un legado institucional sólido, sustentado en la transparencia, la técnica y la cooperación interinstitucional. Es motivo de satisfacción haber contribuido a fortalecer el marco jurídico que hoy garantiza confianza y previsibilidad a los inversionistas, y que continuará desarrollándose desde el nuevo Ministerio de Justicia”, expresó Bisonó.

Sistema Nacional de Prevención de Controversias

Uno de los pilares de esta estrategia es el Sistema Nacional de Prevención de Controversias (SNPC), implementado en 2023, cumpliendo con el Decreto 303-15. Este sistema coloca a la República Dominicana entre los pocos países del mundo con un mecanismo formal para anticiparse a disputas jurídicas internacionales.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El SNPC integra herramientas clave como la Resolución 270-2023, que aprobó su marco regulatorio; el Manual de Prevención; la Red de Puntos Focales; y una plataforma digital alojada en la Ventanilla Virtual del MICM, que facilita la coordinación entre instituciones públicas y el sector privado.

Defensa jurídica eficaz y resultados comprobados

El MICM también fortaleció la defensa jurídica del Estado dominicano en los arbitrajes internacionales de inversión. A la fecha, la institución ha coordinado 11 casos, de los cuales 7 concluyeron con resultados favorables para la República Dominicana. En otros 2 arbitrajes, se logró reducir en más de un 90% los montos reclamados, mientras que 2 procesos continúan en curso.

“Estos resultados reflejan una defensa jurídica rigurosa, técnica y eficaz, sustentada en la cooperación interinstitucional entre las distintas entidades del Estado”, afirmó Bisonó, al destacar la labor del Viceministerio de Comercio Exterior en la conducción de esta agenda.

El ministro también resaltó la participación activa del país en los procesos de solución de controversias ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), defendiendo los intereses nacionales con firmeza y visión estratégica.

Asimismo, la República Dominicana ha contribuido a la reforma global del sistema de solución de controversias inversionista-Estado, en el marco del Grupo de Trabajo III de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), promoviendo mayor transparencia, previsibilidad y equidad.

Formación y legado institucional

Desde 2020, el MICM ha capacitado a más de 1,400 funcionarios de 55 entidades públicas y ha desarrollado el primer diplomado especializado en la materia, fortaleciendo las capacidades técnicas del Estado dominicano.

Estos avances, afirmó Bisonó, son coherentes con la visión del presidente Luis Abinader de fortalecer la seguridad jurídica y la competitividad nacional como pilares del desarrollo económico sostenible.

La conferencia concluyó con un llamado a seguir fortaleciendo la seguridad jurídica como base de la inversión y la competitividad, reafirmando el compromiso del país con la transparencia, la buena gobernanza y la justicia económica.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más