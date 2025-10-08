El director general de Promipyme,, afirmó este martes que el presidenteha tenido un "excelente" manejo de la economía dominicana, reconocimiento que, aseguró, ha sido confirmado por diversas entidades internacionales.

Sus declaraciones fueron ofrecidas a su llegada al acto de apertura del taller "Educación financiera" y cómo acceder a préstamos con Promipyme”, que se realizaró en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), dijo una nota de Promipyme.

Gómez Mazara resaltó la importancia del acceso al crédito como una herramienta fundamental para el impulso de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como para el desarrollo productivo nacional.

“Promipyme trabaja cada día para que más dominicanos puedan acceder al financiamiento, formalizar sus negocios y generar empleos", destacó.

En ese orden, el funcionario aseguró que el compromiso del presidente Abinader con este sector es firme y se refleja en los resultados "que hoy muestra nuestra economía".

El director de Promipyme fue reconocido por la Federación Dominicana de Cosmetología (FEDOCO), "por sus valiosos aportes y apoyo constante" a esa institución, "contribuyendo de manera significativa al fortalecimiento y desarrollo" del sector de la cosmética en la República Dominicana.