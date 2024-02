El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en su informe “Estimaciones de las tendencias comerciales de América Latina y el Caribe”, estimó que las exportaciones de República Dominicana se contrajeron el año pasado.

El país exportó un 3.6 % menos en 2023 (US$ 11,933.4 millones) que el período anterior, cuando el Centro de Exportación e Inversión (ProDominicana) registró US$ 12,381.6 millones.

El aumento de 3.9 % de los envíos a Estados Unidos (que pasaron de US$ 6,242.6 millones a US$ 6,489.2 millones entre 2022 y 2023) no fue suficiente para compensar la caída a los destinos restantes.

Las contracciones más profundas se registraron en las ventas a la Unión Europea y América Latina y el Caribe.

De los US$ 11,933.4 millones exportados por dominicana, el 59.9 % fue a través del acuerdo comercial DR-Cafta, con US$ 7,148.3 millones. Mientras, el Caricom reportó un leve incremento de 6 %, si se compara US$ 227 millones del 2022 con US$ 240.8 millones del 2023. En términos absolutos significa US$ 13.8 millones más.

Durante 2023, el Estado percibió ingresos por un monto de RD$ 893.6 millones por el renglón EPA-Unión Europea. Sin embargo, al comparar el 2022, cuando las exportaciones totalizaron RD$ 1,092.7 millones, se evidencia una variación absoluta de 18.2 %, o sea, una diferencia neta de US$ 199.1 millones entre ambos períodos.

Según los datos oficiales, en 2023 el acuerdo comercial del DR-CAFTA con América Central ascendió a US$ 188.6 millones, US$ 57 millones más que igual período del 2022, cuando se totalizaron RD$ 245.9 millones.

De acuerdo con las estadísticas de ProDominicana, el valor de las ventas al exterior por el acuerdo EPA-Reino Unido, pasaron de US$ 88 millones en 2022 a US$ 95 millones en 2023, lo que significa un aumento de 7.9%.

En tanto, el acuerdo parcial con Panamá (US$ 50.1 millones) y Caricom (US$ 44.3 millones) reportaron las menores cantidades de valor exportado por Quisqueya durante el año pasado.

El “SGP” reportó una disminución de 21.1% en 2023 (US$ 876.1 millones) respecto al 2022, cuando ProDominicana reportó US$ 1,110.9 millones. El renglón de “no tenemos acuerdo”, es el segundo valor mayor exportado hacia el mercado internacional, al alcnazar US$ 2,396.5 millones durante 2023.

Aunque aumentaron los envíos de productos farmacéuticos y prendas y accesorios de vestir, cayeron las ventas de metales preciosos y productos de fundición de hierro y acero.

El organismo internacional señaló que las exportaciones de la región de América Latina y el Caribe “entraron” en fase contractiva durante el año pasado tras dos años de expansión tras la pandemia en 2020.

Sin embargo, destacó que la inflación y las políticas monetarias restrictivas, se unen a los conflictos geopolíticos, situaciones externas que limitan las posibilidades de recuperación del comercio mundial y de las ventas externas de la región.