El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informa que las condiciones atmosféricas para este día estarán marcadas por un cielo mayormente nublado, con lluvias dispersas, tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento ocasionales.

Durante la mañana y primeras horas de la tarde, predominan los nublados con posibilidad de chubascos aislados en varias localidades del país. Para Santo Domingo Oeste, el pronóstico indica cielo “medio nublado a nublado en ocasiones” con temperaturas que oscilarán entre 22 °C y 23 °C de mínima, y máximas entre 30 °C y 32 °C.

Para la tarde y la noche, se espera un aumento en la actividad de las lluvias: aguaceros de intensidad moderada a fuerte acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintas provincias, incluida la zona del Gran Santo Domingo.

La entidad recomendó estar atento a posibles inundaciones urbanas y crecidas repentinas de ríos y arroyos, en especial en zonas bajas o de escurrimiento.

En caso de tormentas eléctricas, evitar permanecer en espacios abiertos y alejarse de árboles o estructuras metálicas.

Asimismo, para quienes realizan actividades marítimas o costeras, se aconseja precaución, pues el estado del mar puede ser irregular.

Usar ropa ligera, mantenerse bien hidratado y limite la exposición directa al sol durante las horas pico.

