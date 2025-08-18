El euro bajó hoy por debajo del nivel de 1,17 dólares debido a la aversión al riesgo antes de la reunión del presidente estadounidense, Donald Trump, con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1671 dólares, frente a los 1,1711 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1673 dólares.

Trump recibe en Washington a Zelenski para avanzar en las negociaciones de paz en Ucrania tras la cumbre con el presidente ruso, Vladímir Putin, en Alaska el pasado viernes.

El presidente estadounidense se reúne primero con Zelenski en la Casa Blanca y después con los líderes europeos que se han desplazado a Washington para apoyar al jefe del Ejecutivo de Kiev.

Se prevé que Trump presione a Zelenski para que acepte las exigencias que establece Putin para parar la guerra contra Ucrania, que son principalmente la cesión de territorios .

Los mercados prestarán atención esta semana a los discursos de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en Ginebra (Suiza) el miércoles y en el simposio anual de bancos centrales en Jackson Hole (Wyoming, EEUU) el viernes, así como al del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1668 y 1,1710 dólares.