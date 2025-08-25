La Asociación de Representantes e Importadores de Vinos y Licores Asociados (Rivlas), aseguró que el comercio ilícito de bebidas alcohólicas sigue siendo un desafío importante para el país, aunque reconoció los esfuerzos por parte de las autoridades en la lucha contra esta práctica.

La Asociación destacó la más reciente jornada de incineración de productos ilícitos decomisados en todo el país, coordinada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), junto al Ministerio de Defensa, Procuraduría General de la República y otras entidades de la Mesa Interinstitucional contra el Comercio Ilícito.

Durante la actividad se incineraron bebidas alcohólicas, tabacos, medicamentos, incluyendo más de 11 mil litros de clerén y 16 mil botellas de alcohol ilícito, en presencia de autoridades civiles y militares, así como de representantes del sector privado.

Los importadores de bebidas alcohólicas reafirmaron su compromiso con el fortalecimiento de la cooperación público-privada para combatir el comercio ilícito, tanto de productos introducidos de manera irregular como de aquellos fabricados ilegalmente en el país. Además, reiteraron que este fenómeno representa un serio riesgo para la salud pública, reduce los ingresos fiscales del Estado y distorsiona la competencia en el mercado formal.

“El comercio ilícito de bebidas alcohólicas continúa siendo un desafío crítico para el país. Desde Rivlas seguimos comprometidos con continuar apoyando técnicamente la labor de las autoridades dominicanas en la persecución del comercio ilícito”, expresó Giuseppe Bonarelli, presidente del gremio.

Bonarelli destacó que los importadores de bebidas alcohólicas mantienen una colaboración constante con las autoridades para fortalecer capacidades institucionales y apoyar la formulación de estrategias de control y prevención más eficaces.

Con esta jornada, las entidades que conforman la Mesa Interinstitucional alcanzan un acumulado histórico de más de 135 millones de unidades de mercancías incineradas entre 2021 y 2025, con un valor estimado en RD$ 5,700 millones, según datos del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (Ceccom).

