Ejecutivos del Banco de Reservas recibieron a los representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) en una reunión para intercambiar impresiones sobre la dinámica del sector financiero en República Dominicana.

En el encuentro se puso énfasis a las perspectivas para 2025 relativas a factores relacionados a la oferta y demanda del crédito.

En la reunión también se analizó el desempeño económico reciente y las perspectivas a mediano plazo y la evolución del sistema bancario, así como el comportamiento del tipo de cambio, el flujo de remesas y los retos derivados de impactos externos en la economía global.

La delegación del organismo monetario estuvo encabezada por Ricardo Llaudes, jefe de misión para República Dominicana; e integrada por Geraldo Peraza, Nathaniel Arnold, Pamela Madrid-Angers y Frank Fuentes Brito, este último asesor del director ejecutivo.

La representación del FMI fue recibida en la sede principal de Banreservas por Ysidro García, vicepresidente ejecutivo senior de Negocios; y los vicepresidentes ejecutivos José Obregón, de Negocios Internacionales y Gobierno Corporativo; Ramón Pimentel, de Tesorería; Daniel Otero, de Gestión Integral de Riesgos; y Fernando Mir, de Estrategia, Finanzas e Inteligencia Comercial, entre otros.

Este acercamiento resalta el importante rol de Banreservas para el fortalecimiento, la estabilidad financiera y el crecimiento económico del país, lo que reafirma el liderazgo de la institución bancaria dentro del sistema financiero nacional.

Este encuentro también se corresponde con el compromiso del sector financiero nacional para impulsar el desarrollo sostenible del país, además de posicionar al banco como un aliado estratégico para el progreso y el bienestar de los dominicanos.

La misión del Fondo Monetario Internacional regularmente visita la República Dominicana para analizar, junto a las autoridades locales, la evolución de la economía, sus perspectivas de crecimiento y los principales riesgos, así como su política fiscal y monetaria. El organismo también ofrece asesoría técnica que contribuya a la estabilidad macroeconómica y financiera del país.

