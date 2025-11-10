Edesur Dominicana informó que, entre enero y septiembre de 2025, ejecutó 241,138 acciones enfocadas en combatir las conexiones ilegales y avanzar en la normalización de clientes, como parte de su estrategia para mejorar la eficiencia operativa, elevar la calidad del servicio y reducir las pérdidas eléctricas.
Durante este período, la empresa realizó 161,772 adecuaciones de suministro para garantizar que las instalaciones de los usuarios cuenten con la capacidad y seguridad necesarias para satisfacer su demanda energética.
Asimismo, se efectuó el cambio de 35,473 medidores y la instalación de 13,173 nuevos equipos, con tecnología moderna y capacidad de lectura remota, que permiten una gestión más ágil y confiable del servicio.
Como parte de los esfuerzos para proteger la red y mejorar la continuidad del suministro, Edesur eliminó 7,384 conexiones directas y, mediante operativos realizados en toda su zona de concesión, desmanteló 6,382 conexiones ilegales, normalizando además el servicio de 14,057 clientes.
Edesur reafirmó que estas acciones forman parte de su compromiso con un servicio seguro, transparente y de calidad para todos los usuarios. La empresa exhortó a la ciudadanía a continuar colaborando en los procesos de normalización y denuncia de irregularidades, para seguir reduciendo pérdidas y fortaleciendo la sostenibilidad del sistema eléctrico.
Compartir esta nota