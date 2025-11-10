Edesur Dominicana informó que, entre enero y septiembre de 2025, ejecutó 241,138 acciones enfocadas en combatir las conexiones ilegales y avanzar en la normalización de clientes, como parte de su estrategia para mejorar la eficiencia operativa, elevar la calidad del servicio y reducir las pérdidas eléctricas.

Durante este período, la empresa realizó 161,772 adecuaciones de suministro para garantizar que las instalaciones de los usuarios cuenten con la capacidad y seguridad necesarias para satisfacer su demanda energética.

Asimismo, se efectuó el cambio de 35,473 medidores y la instalación de 13,173 nuevos equipos, con tecnología moderna y capacidad de lectura remota, que permiten una gestión más ágil y confiable del servicio.

Como parte de los esfuerzos para proteger la red y mejorar la continuidad del suministro, Edesur eliminó 7,384 conexiones directas y, mediante operativos realizados en toda su zona de concesión, desmanteló 6,382 conexiones ilegales, normalizando además el servicio de 14,057 clientes.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Edesur reafirmó que estas acciones forman parte de su compromiso con un servicio seguro, transparente y de calidad para todos los usuarios. La empresa exhortó a la ciudadanía a continuar colaborando en los procesos de normalización y denuncia de irregularidades, para seguir reduciendo pérdidas y fortaleciendo la sostenibilidad del sistema eléctrico.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más