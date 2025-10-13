La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informó el inicio de los trabajos de repotenciación de la subestación San Pedro, con la conexión de un nuevo transformador de 50 MVA, que permitirá mejorar la calidad del servicio eléctrico y eliminar las interrupciones por sobrecargas en las horas de mayor demanda.

En el día de ayer, técnicos de la empresa ejecutaron la conexión del transformador a la línea de alta tensión, como parte de las labores programadas para ponerlo en funcionamiento el próximo miércoles. Estas acciones forman parte del plan de fortalecimiento de la infraestructura eléctrica que impulsa Edeeste en toda su zona de concesión.

Con la entrada en operación de este transformador, decenas de comunidades de San Pedro de Macorís verán una mejora sustancial en la estabilidad del servicio, beneficiando tanto a los usuarios residenciales como comerciales e industriales.

Entre los sectores impactados se encuentran Bella Vista, Villa Progreso, Miramar, Juan Dolio, Los Llanos, Santa Fe, Villa Olímpica, Barrio Enriquillo, Punta de Garza, Villa Hermosa, México, Las Flores, La Sabana, Villa Magdalena, Placer Bonito, Villa Faro, Villa Blanca, entre otros.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más